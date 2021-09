Đội tuyển Việt Nam thua Australia, biểu cảm Đặng Văn Lâm gây chú ý

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình của mình tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu châu Á bằng trận đấu với Australia trên sân nhà Mỹ Đình. Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, Đặng Văn Lâm được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao vị trí bắt chính thay thế cho Tấn Trường. Đây là trận đấu đầu tiên của Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau 2 năm xa cách vì bệnh dịch và những lý do khác nhau. Dù ít được thi đấu tại J-League nhưng Đặng Văn Lâm vẫn được tín nhiệm bởi thể hình và những phản xạ thần sầu đã tạo nên thành công cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn nhỏ trước đây. Đội tuyển Việt Nam đã có hơn 40 phút thi đấu đầy xuất sắc trước "ông lớn" Australia khi khiến các cầu thủ cao to đến từ châu Đại Dương khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Văn Lâm. Đáng tiếc thay, trong một tình huống ở những phút cuối hiệp 1, Australia đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong giây phút đó, thủ môn Đặng Văn Lâm khiến nhiều người chú ý bởi hành động đầy bất lực và gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Ngay khi đối thủ ghi bàn, Đặng Văn Lâm to lớn là thế đã khụy hẳn chân xuống, giơ hai tay lên trời đầy bất lực. Liền tiếp sau đó, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ Australia người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể thấy một Đặng Văn Lâm với gương mặt buồn bã, thất vọng phía sau. Gương mặt bất lực và buồn bã của Lâm Tây hi không thể giữ sạch lưới nhà ở những phút cuối cùng hiệp 1 đã được dân mạng truyền tay nhau và để lại nhiều lời động viên. Nói đi phải nói lại, với tinh thần lăn xả hết mình trên sân và những nỗ lực không ngừng dù kém thế hơn Australia, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng được ngợi khen. Mời quý độc giả xem video: Bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia - Nguồn: FPT

