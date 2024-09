Đội tuyển Nga đến Hà Nội chuẩn bị đá giao hữu với Việt Nam

13h45 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Nga đã đặt chân tới Việt Nam bằng chuyên cơ riêng. Sau khi rời khỏi sân bay Nội Bài, toàn đội đã di chuyển về khách sạn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập trên SVĐ Mỹ Đình chiều cùng ngày. Trước đó, 2 cầu thủ Nga đang thi đấu tại Pháp là Thủ môn Safonov và tiền vệ Kuzyayev đã tới Việt Nam sớm. Liên quan đến lịch trình của đội tuyển Nga trong thời gian tham gia giao hữu tại Việt Nam, chiều 4/9 toàn đội sẽ làm quen mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình và sau đó HLV Valery Karpin sẽ có cuộc họp báo chính thức. Để đảm bảo an ninh cho đội tuyển Nga, các cán bộ an ninh đã sớm có mặt ở Hà Nội để cùng BTC kiểm tra các công tác an ninh và hậu cần. Còn về các thành viên đội tuyển Nga, họ đã có buổi tập đầu tiên tại sân Novogorsk UTB nhằm chuẩn bị cho giải LPBank Cup 2024. Theo thông tin do LĐBĐ Nga gửi tới LĐBĐVN, tổng số thành viên sang Việt Nam là 60 người (32 thành viên thuộc lãnh đội, BHL, cán bộ truyền thông…; cầu thủ gồm 28 người). Đội tuyển Nga sẽ tranh thủ nghi ngơi tại khách sạn trước khi có buổi tập chính thức vào chiều ngày 4/9. Dàn tuyển thủ đội tuyển Nga có mặt tại khách sạn vào chiều ngày 4/9. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, HLV Valery Karpin cho biết: “Tôi nhìn thấy trong mắt các cầu thủ sự sẵn sàng và khao khát được chơi cho đội tuyển quốc gia, dù là trận đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan hoặc bất kỳ trận đấu nào khác. Cho đến nay mọi thứ vẫn ổn và chúng ta sẽ chờ đợi sự thể hiện của họ”. Đại diện LĐBĐ Việt Nam ông Dương Nghiệp Khôi tặng hoa HLV đội tuyển Nga - Valery Karpin. Trước đó, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã tới khách sạn để sẵn sàng đón đội tuyển Nga tới Hà Nội.

