Đọ nhan sắc qua camera thường của loạt hot TikToker đình đám

Vũ Thị Khánh Huyền là một TikToker có lượng người theo dõi khủng trên các nền tảng MXH. Cô thu hút lượt follow ấn tượng nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc ngọt ngào, tiểu thư. Cũng như bao người nổi tiếng khác, hot TikToker này liên tục bị soi nhan sắc qua camera thường. Trong sự kiện vào hồi tháng 3/2022, Khánh Huyền nhận về nhiều lời khen cho sắc vóc ngoài đời thực. Dù có phần khác lạ so với những video lung linh trên mạng, song nhìn chung cô vẫn được cho là xinh đẹp. Không khác gì Khánh Huyền, nữ TikToker Hoàng Kim Chi cũng nhận về vạn lời khen cho nhan sắc chụp lén. Đáng nói trong số đó chính là khoảnh khắc netizen ghi lại khi Hoàng Kim Chi ngồi ăn ở quán bình dân. Cư dân mạng chia ra hai luồng ý kiến trái chiều, bên cho rằng gương mặt cô nàng có phần góc cạnh hơn chứ không bầu bĩnh, lung linh như trên mạng. Mặt khác, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng Hoàng Kim Chi vẫn có nhan sắc rất nổi bật ở ngoài đời. Từng là tâm điểm trong nhiều cuộc tranh cãi về nhan sắc thật và ảo, hot girl Trần Thanh Tâm hiện tại vẫn bị "team qua đường" soi nhan sắc. Gần đây, hot TikToker gây chú ý với đoạn video ngắn do “team qua đường” ghi lại. Dù quay vội thế nhưng Trần Thanh Tâm vẫn không hề bị dìm nhan sắc quá nhiều. Đa số đều nhận xét rằng hot girl “trứng rán” có diện mạo thăng hạng hơn so với thời điểm trước đây. Lê Bống là một trong những TikToker có phong độ nhan sắc thất thường dưới ống kính camera thường. Không thể phủ nhận rằng cô nàng sinh năm 1995 sở hữu gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, cô nàng lại vô tình bị “dìm” dáng qua những góc quay vội của cư dân mạng. Phong độ nhan sắc thất thường của Lê Bống trong những video quay vội khiến cô trở thành đề tài bàn tán. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Vũ Thị Khánh Huyền là một TikToker có lượng người theo dõi khủng trên các nền tảng MXH. Cô thu hút lượt follow ấn tượng nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc ngọt ngào, tiểu thư. Cũng như bao người nổi tiếng khác, hot TikToker này liên tục bị soi nhan sắc qua camera thường. Trong sự kiện vào hồi tháng 3/2022, Khánh Huyền nhận về nhiều lời khen cho sắc vóc ngoài đời thực. Dù có phần khác lạ so với những video lung linh trên mạng, song nhìn chung cô vẫn được cho là xinh đẹp. Không khác gì Khánh Huyền, nữ TikToker Hoàng Kim Chi cũng nhận về vạn lời khen cho nhan sắc chụp lén. Đáng nói trong số đó chính là khoảnh khắc netizen ghi lại khi Hoàng Kim Chi ngồi ăn ở quán bình dân. Cư dân mạng chia ra hai luồng ý kiến trái chiều, bên cho rằng gương mặt cô nàng có phần góc cạnh hơn chứ không bầu bĩnh, lung linh như trên mạng. Mặt khác, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng Hoàng Kim Chi vẫn có nhan sắc rất nổi bật ở ngoài đời. Từng là tâm điểm trong nhiều cuộc tranh cãi về nhan sắc thật và ảo, hot girl Trần Thanh Tâm hiện tại vẫn bị "team qua đường" soi nhan sắc. Gần đây, hot TikToker gây chú ý với đoạn video ngắn do “team qua đường” ghi lại. Dù quay vội thế nhưng Trần Thanh Tâm vẫn không hề bị dìm nhan sắc quá nhiều. Đa số đều nhận xét rằng hot girl “trứng rán” có diện mạo thăng hạng hơn so với thời điểm trước đây. Lê Bống là một trong những TikToker có phong độ nhan sắc thất thường dưới ống kính camera thường. Không thể phủ nhận rằng cô nàng sinh năm 1995 sở hữu gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, cô nàng lại vô tình bị “dìm” dáng qua những góc quay vội của cư dân mạng. Phong độ nhan sắc thất thường của Lê Bống trong những video quay vội khiến cô trở thành đề tài bàn tán. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar