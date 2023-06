Đỗ Kim Phúc tặng Cristiano Ronaldo món quà đậm chất Việt Nam

Đỗ Kim Phúc được biết đến là VĐV tâng bóng nghệ thuật nối tiếng Việt Nam. Anh chàng này vừa có hành trình đến Saudi Arabia gặp với thần tượng bằng xương bằng thịt của anh là Cristiano Ronaldo.

Trước khi lên đường, VĐV tâng bóng nghệ thuật của Việt Nam nhờ em gái chuẩn bị một món quà đặc biệt mang tặng Ronaldo là chiếc nón lá với hình ảnh ăn mừng quen thuộc của siêu sao này. Trên nón còn vẽ hình ảnh lá cờ Bồ Đào Nha và Việt Nam cùng dòng chữ “From Vietnam with love”.

Tại Saudi Arabia, Đỗ Kim Phúc có cơ hội được tận mắt xem Ronaldo tập luyện cùng CLB Al Nassr. “Cảm giác được xem Ronaldo tập luyện thật khó tả vì đây là buổi tập kín và không ai được phép ghi hình.

Món quà ý nghĩa của Đỗ Kim Phúc dành cho Ronaldo

Mình thấy khá thú vị là con của các cầu thủ cũng được tập trong sân ở một góc riêng. Tại Al Nassr, Ronaldo như một thủ lĩnh tinh thần vậy. Anh sẽ di chuyển khắp sân và tập với từng nhóm và động viên tinh thần các đồng đội”, Đỗ Kim Phúc nói.

Khép lại hành trình “đu thần tượng”, Đỗ Kim Phúc cho biết anh còn đôi chút tiếc nuối vì chưa thể diễn tả được hết những gì muốn nói với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc được gặp gỡ và trao tặng một món quà truyền thống của Việt Nam tới tận tay Ronaldo đã là một điều ngoài sức tưởng tượng.

Đỗ Kim Phúc là một cái tên quá quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam nói chung, đặc biệt là môn bóng đá nghệ thuật nói riêng. Anh chàng sinh năm 1989 này đã có 10 năm luyện tập và thi đấu. Anh đã giành được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội tổ chức năm 2009, Giải Nhất cuộc thi sáng tạo cấp quốc tế vào năm 2010 do Steel Ball tổ chức, Giải nhất cuộc thi Bóng đá nghệ thuật toàn Châu Á vào năm 2013, lọt Top 12 Giải vô địch thế giới Master of The Game tổ tại Dubai vào năm 2011...

Từ bé, Đỗ Kim Phúc đã thần tượng ngôi sao bóng đá Ronaldinho, chính cầu thủ này đã mang đến cho anh cảm hứng và đam mê với môn bóng đá nghệ thuật điêu luyện này. Theo Đỗ Kim Phúc cho biết, Freestyle football cần phải có kỹ thuật điêu luyện, sự kiên trì trong tập luyện, các động tác mới phải mất cả tháng trời Phúc mới luyện thành công. Mặc dù không phải là bộ môn thể thao nguy hiểm nhưng để luyện tập freestyle football, Phúc cũng đã gặp phải nhiều chấn thương nhẹ như bong gân, trật khớp. Và mỗi khi bị chấn thương, Phúc phải nghỉ mất vài tháng rồi mới quay lại tập tiếp được. Theo Đỗ Kim Phúc, điều thú vị nhất của freestyle football chính là sự sáng tạo. Mỗi một vận động viên lại có một cách chơi riêng của mình, và thậm chí có thể nghĩ ra nhiều động tác để làm mới phong cách của mình.

Với việc giành chức Vô địch giải Bóng nghệ thuật Châu Á năm 2013, giải nhất trong cuộc thi tâng lon bia vào năm 2014, Đỗ Kim Phúc đã nhận được một lời mời của Real Madrid vào năm 2014. Trong chuyến đi này, anh sẽ đến Real Madrid trong 5 ngày và sẽ đến thăm sân Bernabeu và tham gia nhiều hoạt động khác. Đặc biệt, trong màn tâng bóng thi với cầu thủ Sergio Ramos, Kim Phúc đã thể hiện được nhiều kỹ năng điêu luyện khiến hậu vệ của Real Madrid phải tâm phục khẩu phục.

Tháng 05/2016, Đỗ Kim Phúc đã giành chiến thắng trong cuộc thi Chevrolet Fan Cup. Anh trở thành 1 trong 4 đại diện của Việt Nam sẽ tham dự giải thi đấu giao lưu bóng đá tại sân vận động Old Trafford.