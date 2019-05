Đỉnh cao bán chó online: quảng cáo chó Poodle lai Nhật nhưng giao cho khách chó ta

Thời gian vừa qua, dịch vụ mua hàng online vô cùng thịnh hành khi MXH phát triển. Từ quần áo, giày dép đến thịt thà, rau củ,... chị em chỉ cần ngồi ở nhà với vài cái vuốt màn hình hay click chuột là đã có thể mua được mọi thứ mình muốn.

Thế nhưng cũng chính từ việc mua hàng trực tuyến, những tình huống dở khóc, dở cười đã diễn ra khiến dân mạng không khỏi hoang mang. Mới đây, một anh chàng có tài khoản Facebook T.H.A.T đã chia sẻ tình huống lừa đảo mà mình gặp phải lên một nhóm kín.

Cụ thể, A.T hăm hở lên mạng mua 1 chú chó Poodle lai Nhật để làm quà sinh nhật với giá 1.400.000 đồng. Nào ngờ đến lúc nhận được là một chú chó ta, hoàn toàn khác với hình ảnh đã đăng tải.

Điều đáng nói là tất cả quá trình mua bán đều được diễn ra online. Người bán chó đăng bán trong 1 nhóm trên MXH, người mua trả giá ở phần bình luận và tin nhắn. Thậm chí, đến lúc giao chó cũng là ship nên cả 2 bên vẫn chưa hề có 1 lần gặp mặt trực tiếp.

Sau mấy ngày giằng co qua lại với người bán, anh chàng xui xẻo vẫn không thể đổi được chú chó như mình mong muốn. Cuối cùng, khi gọi điện thì người bán chó còn không buồn nghe máy. Vì vậy mà T.H.A.T đã đăng tải câu chuyện của mình để vừa cảnh báo với dân tình vừa hi vọng tìm được tung tích.

Phía dưới bài viết của T.H.A.T, dân mạng đã có một màn bàn tán xôn xao về thảm họa mua hàng online . Nhiều người lớn tiếng chỉ trích hành động "treo đầu dê bán thịt chó" của người bán.

Điển hình như nickname M.T bày tỏ: "Quần áo với đồ ăn thì em thấy nhiều chứ đến chó cũng lừa thế này thì chịu rồi". Còn nickname M.H thì cho biết: "Phát nản với hình thức lừa đảo kiểu này, đến việc bán chó cũng đi lừa được người khác thì còn gì bằng".

Nhưng cũng không ít ý kiến trách người mua quá chủ quan khi mua bán qua mạng. Bởi không hề có 1% đảm bảo mà anh chàng vẫn có thể bỏ 1.400.000 đồng ra để mua chó.

Nickname T.P chia sẻ: "Mua thì tới tận nơi, có địa chỉ hẳn hoi chứ ba cái loại này thì... Thôi lỡ rồi nuôi em nó luôn đi. Còn người bán kia thì sẽ có người khác trị dùm, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi."

Hiện tại, chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, có đúng như T.H.A.T kể hay không, nhưng dân tình vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao. Và đương nhiên họ cũng không quên rút ra 1 bài học kinh nghiệm cho mình cho những lần mua bán sau này rồi.