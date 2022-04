Điều ít biết về "nóc nhà" của "người không phổi" đội tuyển Việt Nam

Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, song Trọng Hoàng vẫn là chân sút để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ nhờ phong độ thi đấu ổn định. Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, đời tư của nam cầu thủ cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Người bạn đời của Nguyễn Trọng Hoàng là Quỳnh Anh. Cô xuất thân trong 1 gia đình trí thức, hiện đang công tác trong ngành công an. Không giống nhiều bạn gái, bà xã cầu thủ khác luôn xuất hiện lộng lẫy trên mạng xã hội, Quỳnh Anh thường thoải mái đăng tải hình ảnh với gương mặt không tô điểm nhiều son phấn. Theo dõi những bức hình do Quỳnh Anh chia sẻ, không khó để nhận ra bà mẹ 1 con thường theo đuổi phong cách ăn mặc cá tính và năng động, song cũng không kém phần trẻ trung, làm tôn nên nét đẹp hiện đại xen lẫn vẻ dịu dàng của mình. Đôi lúc bà xã của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, hoặc chọn cho mình những chiếc váy không có nhiều hoạ tiết. Còn vào những dịp đặc biệt như ngày Tết Nguyên đán, Quỳnh Anh lại khoác lên mình màu áo dài rực rỡ... Dù diện đồ như thế nào, sắc vóc, thần thái của cô vẫn vô cùng rạng rỡ, trẻ trung. Dù là trước khi cưới hay sau khi làm mẹ, Quỳnh Anh vẫn giữ được làn da khoẻ mạnh. Trong quá khứ, cô từng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Làn da khoẻ đẹp nhất đó là khi được tắm nắng thoả thích đó quý vị. Ai cũng muốn da rực rỡ như Mặt Trời.” Được biết, Quỳnh Anh và ông xã có khoảng 3 năm yêu đương mặn nồng trước khi quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2018. Thời điểm đó, Trọng Hoàng đang thi đấu cùng CLB Thanh Hoá, đồng thời cùng đồng đội chuẩn bị cho AFF Cup 2018, do đó từng gặp không ít khó khăn về mặt thời gian. Chia sẻ về người bạn đời của mình, Trọng Hoàng cho biết, bà xã anh là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ân cần và thông minh. Kể từ khi quen đối phương, mỗi ngày đối với anh đều trở nên ý nghĩa hơn xưa. Bên cạnh đó, Trọng Hoàng cũng nghĩ nhiều hơn về những dự định trong tương lai, phấn đấu hơn cho sự nghiệp trên sân cỏ. Về phía Quỳnh Anh, cô cũng có những chia sẻ chân thành về ông xã. Cụ thể, cô tiết lộ mình và chồng chưa bao giờ xảy ra tranh cãi trong suốt 3 năm yêu nhau.

