Điều gì khiến World Cup 2022 trở nên "độc nhất vô nhị"?

Đắt nhất lịch sử

Để phục vụ cho World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỉ USD để xây dựng các sân vận động mới. Trong đó hệ thống điều hoà nhiệt độ hiện đại để giúp các cầu thủ có thể thi đấu trong điều kiện lý tưởng nhất là điều lần đầu tiên được áp dụng.

Chưa hết, đất nước thuộc khu vực Tây Á cũng bỏ ra 36 tỉ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái kết nối 8 sân vận động.

Ước tính Qatar đã chi đến 300 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thập kỷ vừa qua.

Bắt việt vị bằng máy

Vào tháng 7, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố việc sử dụng hệ thống việt vị bán tự động tại World Cup 2022 để giúp thực hiện các cuộc gọi việt vị cho trọng tài rất nhanh và chính xác.

Công nghệ này sử dụng một cảm biến trong trái bóng và một hệ thống camera theo dõi chuyển động của các cầu thủ. Mỗi sân vận động ở Qatar sẽ có 12 camera bên dưới mái che, được đồng bộ hóa để theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ 50 lần mỗi giây. Dữ liệu được xử lý để tạo ra đường việt vị 3D và thông báo cho đội ngũ VAR.

Kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông

Khác với các giải đấu trước đây, World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra trong hai tháng 11 và 12. Trước đây, World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè, thường vào tháng 6 và 7. Sự thay đổi được thực hiện để tránh nhiệt độ cao ở Qatar, có thể lên tới 50 độ C trong thời điểm này.

Trái bóng đặc biệt

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 cũng gây nhiều bất ngờ. Trái bóng mang tên là Al Rihla, tiếng Arab nghĩa là "Cuộc hành trình" - một sản phẩm của Adidas. Al Rihla rất "độc đáo" do có tốc độ bay nhanh hơn so với trái bóng các kỳ World Cup khác. Lí do là bởi bên trong nó được cài một cảm biến đo quán tính.

World Cup 2022 sẽ có trái bóng đặc biệt với nhiều công nghệ mới.

Công nghệ này sẽ giúp cho việc xác định tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác. Al Rihla là trái bóng World Cup đầu tiên được sản xuất bằng mực và keo gốc nước rất thân thiện với môi trường.

Bên trong lõi của Al Rihla chính là cụm cảm biến được gọi là Adidas Suspension System với nhiệm vụ đo đạc tốc độ, vị trí của trái bóng và gửi thông tin đó vào mạng lưới công nghệ hiện đại được FIFA áp dụng trong kỳ World Cup năm nay như VAR và mới nhất là Semi-automated Offside Technology (Công nghệ bắt việt vị bán tự động - SAOT).