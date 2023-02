Diện áo yếm lộ điểm nhạy cảm, Linh Ka gây ra tranh cãi lớn

Có lẽ cái tên Linh Ka đã không mấy xa lạ với cộng đồng mạng. Mặc dù chưa chính thức dấn thân vào showbiz nhưng cô nàng có đến hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Mặc dù đã tiết chế về cách ăn mặc trong thời gian qua thế nhưng nàng hot girl 2K vẫn không ít lần gây nhức mắt vì du thời trang có phần phản cảm, hở bạo và khoe thân. Mới đây, Linh Ka thời thu hút nhiều sự chú ý khi diện áo yếm lụa không nội y live stream với khán giả trên Instagram khi đi ăn hàng. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc xinh tươi mơn mởn của hot girl Linh Ka, một số ý kiến cho rằng chiếc áo yếm có phần lỏng lẻo, gây mất thẩm mĩ. Qua một số cử động Linh Ka còn vô tình để lộ điểm nhạy cảm khá "nóng mắt". Trang phục yếm mà Linh Ka lựa chọn có lẽ do màu trắng, lại khá mỏng nên nó vô tình trở thành điểm nhạy cảm mà chính chủ không ngờ tới. Áo yếm, váy cổ yếm được Linh Ka khá yêu thích và thường xuyên lựa chọn mỗi khi đi dự các sự kiện lớn nhưng không phải lần nào cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Linh Ka có vóc dáng cân đối, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Trước đó, không ít lần gái xinh 2K bị cư dân mạng phàn nàn vì gu ăn vận có phần quá gợi cảm so với lứa tuổi. Người ta nhận thấy so với thời điểm mới nổi tiếng Linh Ka đang ngày một trưởng thành về mọi mặt. Ngoài diện mạo xinh đẹp, Linh Ka còn nổi bật với vóc dáng ấn tượng khi mới là cô bé tuổi teen. Điều trên khiến Linh Ka gặp không ít rắc rối, có nhiều lời đồn thổi phẫu thuật thẩm mỹ trong đó có chỉnh sửa vòng 1.

Có lẽ cái tên Linh Ka đã không mấy xa lạ với cộng đồng mạng. Mặc dù chưa chính thức dấn thân vào showbiz nhưng cô nàng có đến hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Mặc dù đã tiết chế về cách ăn mặc trong thời gian qua thế nhưng nàng hot girl 2K vẫn không ít lần gây nhức mắt vì du thời trang có phần phản cảm, hở bạo và khoe thân. Mới đây, Linh Ka thời thu hút nhiều sự chú ý khi diện áo yếm lụa không nội y live stream với khán giả trên Instagram khi đi ăn hàng. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc xinh tươi mơn mởn của hot girl Linh Ka, một số ý kiến cho rằng chiếc áo yếm có phần lỏng lẻo, gây mất thẩm mĩ. Qua một số cử động Linh Ka còn vô tình để lộ điểm nhạy cảm khá "nóng mắt". Trang phục yếm mà Linh Ka lựa chọn có lẽ do màu trắng, lại khá mỏng nên nó vô tình trở thành điểm nhạy cảm mà chính chủ không ngờ tới. Áo yếm, váy cổ yếm được Linh Ka khá yêu thích và thường xuyên lựa chọn mỗi khi đi dự các sự kiện lớn nhưng không phải lần nào cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Linh Ka có vóc dáng cân đối, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Trước đó, không ít lần gái xinh 2K bị cư dân mạng phàn nàn vì gu ăn vận có phần quá gợi cảm so với lứa tuổi. Người ta nhận thấy so với thời điểm mới nổi tiếng Linh Ka đang ngày một trưởng thành về mọi mặt. Ngoài diện mạo xinh đẹp, Linh Ka còn nổi bật với vóc dáng ấn tượng khi mới là cô bé tuổi teen. Điều trên khiến Linh Ka gặp không ít rắc rối, có nhiều lời đồn thổi phẫu thuật thẩm mỹ trong đó có chỉnh sửa vòng 1.