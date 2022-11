Diện váy xuyên thấu đi biển, hot girl áo yếm gây nhớ

Với gương mặt khả ái, thân hình nuột nà kết hợp với nước da trắng mịn, hot girl Thái Ngọc San tuy không phải là ngôi sao nổi tiếng nhưng được nhiều người biết đến nhờ định hình phong cách quyến rũ và cá tính. Thái Ngọc San nổi tiếng với bức hình chụp ảnh áo yếm khi đi du lịch. Cách đây chưa lâu, Thái Ngọc San một lần nữa được nhắc tên khi lăng xê chiếc váy màu nude độc đáo. Cô chọn thiết kế váy ôm, dáng dài khoe đường cong hình thể mỹ miều. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ hiểu lầm như Thái Ngọc San không mặc đồ bởi dưới ánh sáng của mặt trời, làn da và màu của trang phục như hoà làm một. Tuy nhiên, nhờ những sợi chỉ màu đỏ được đính nổi trên váy mà người nhìn mới thấy được thiết kế này một cách rõ ràng nhất. Là một mẫu ảnh tự do, Thái Ngọc San có hình thể cân đối nên cô dễ dàng ghi điểm với chiếc váy độc đáo này. Thái Ngọc San từng được biết đến như chị em sinh đôi của Chi Pu, cô Hot girl khiến dân mạng "điên đảo" không chỉ vì nhan sắc hơn người mà còn ở phong cách đáng yêu. Sở hữu gương mặt hài hòa với sống mũi cao, mắt to, bờ môi cong quyến rũ cùng làn da trắng sứ không tì vết, San trở “nàng thơ” của nhiều nhà nhiếp ảnh. Không thể phủ nhận sức hút của cô nàng 97 trên cộng đồng mạng nhờ vào nhan sắc yêu kiều trời phú của mình. do học múa, luyện tập thể dục thường xuyên nên Thái Ngọc San sở hữu một thân hình cân cân đối. Điều đặc biệt nhất để lại ấn tượng là phong cách đa dạng của nàng hot girl GEN Z. Thái Ngọc San luôn thể hiện mình hoàn hảo từ phong cách hiện đại, trẻ trung, nhẹ nhàng đến gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng nhanh chóng trở thành người mẫu của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Đang trong lúc định hình bản thân, sự nghiệp phát triển, đang được mong chờ trở thành “Hot girl thế hệ mới” thì “Scandal lộ ảnh nóng” của cô tràn lan trên mạng. Những bức ảnh phản cảm này lập tức được lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cô. Tuy nhiên theo chia sẻ, sự cố trên là do cô bị mất điện thoại, kẻ gian đã thừa cơ tung những hình ảnh nhạy cảm này lên trang cá nhân của cô và khẳng định chắc chắn không phải là chiêu trò PR của bản thân.

