Điểm danh 5 thành phố tại Việt Nam thân thiện với xe đạp

Theo khảo sát mới nhất của Booking, 63% du khách Việt muốn sử dụng các phương tiện di chuyển bền vững hơn khi đi du lịch trong năm 2024. Xu hướng dịch chuyển này càng được thể hiện rõ ràng hơn khi 50% người được khảo sát cho biết họ đang lên kế hoạch tích hợp hoạt động đi bộ hoặc đạp xe trong những chuyến đi trong năm nay.

Huế

Huế là lựa chọn thích hợp cho hoạt động đạp xe du lịch khi có hệ thống đường sá đẹp, rộng rãi và mát mẻ. Ngoài ghé thăm các lăng tẩm thời Nguyễn, du khách có thể đạp xe một vòng bên bờ sông Hương để tận hưởng sự thanh bình của thành phố mộng mơ này.

Đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố xe đạp đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2030, Huế đang dần nâng cấp hệ thống giao thông đô thị, đảm bảo sự an toàn, thoải mái và thuận tiện cho việc di chuyển bằng xe đạp của cả người dân lẫn du khách ở mọi độ tuổi. Sáng kiến này không chỉ giảm bớt sự lệ thuộc vào phương tiện cơ giới mà còn hướng tới việc tạo dựng một không gian sống trong lành, yên bình và tĩnh lặng hơn.

Hội An

Hội An nổi tiếng với những căn nhà cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn và những con phố rực rỡ ánh đèn lồng về đêm. Với việc hạn chế lưu thông xe ô tô và xe máy, Hội An là lựa chọn hoàn hảo cho những người thích đạp xe du lịch. Đi bộ hay di chuyển bằng xe đạp dọc phố cổ Hội An là một cách du khách có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn không khí hoài niệm của nơi đây.

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, việc di chuyển bằng xe đạp cũng khá hay ho khi nơi đây sở hữu cũng cung đường ngắm biển đẹp, cả khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống. Dọc đường, du khách có thể khám phá ẩm thực đường phố hay ghé vào các nhà hàng, quán cà phê ven đường.

Đà Nẵng cũng đầu tư một tuyến đường ven biển dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra, thành phố còn lắp đặt hệ thống xe đạp công cộng thuận tiện, chạy bằng năng lượng Mặt Trời và có thể thuê được dễ dàng các điểm gần trạm xe buýt, giúp du khách thuận tiện đi lại trên các tuyến đường và tham quan các điểm du lịch của thành phố.

Đà Lạt

Với khí hậu mát mẻ, những triền dốc phủ đầy thông xanh và kiến trúc đặc trưng từ thời Pháp thuộc, Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho cả những người yêu thích hoạt động đạp xe nói riêng và khách du lịch nói chung. Không khó để du khách tìm thấy những cửa hàng cho thuê xe trong thành phố để sẵn sàng cho hành trình khám phá trên chiếc xe hai bánh bất cứ lúc nào.

Sapa

Sapa sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa độc đáo mà chỉ có thể được khám phá trọn vẹn nhất bằng xe đạp. Thị trấn này có những cung đường gập ghềnh uốn lượn cùng với khung cảnh tuyệt đẹp, phù hợp với mọi “tay lái”.

Du khách có thể đạp xe băng qua những thửa ruộng bậc thang, ghé thăm các bản làng dân tộc và cảm nhận cuộc sống của người dân miền núi Sa Pa. Chuyến du lịch bằng xe đạp ở Sapa không chỉ là một hành trình chỉ để ngắm cảnh đẹp, mà còn là trải nghiệm văn hóa bổ ích, để du khách thực sự hiểu hơn về vùng đất này.