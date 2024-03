Đi hát hội chợ trở về, nam ca sĩ mở nguyên tiệm tạp hóa

Kong Huayrai nổi tiếng hơn với những hình ảnh được khán giả tặng quà liên tục khi đang trình diễn trên sân khấu. Những món quà khiến ai nhìn thấy cũng phải trố mắt như bao dừa, bao than,... Fan của nam cã sĩ này tặng những món quà độc lạ vô cùng, từ snack, vỉ nướng, thậm chí cả mắm tôm. Khi nhận được những món quà này, Kong Huayrai đã treo hết lên trên người. Thậm chí với bao tải to tướng, nam ca sĩ cũng không ngần ngại vác lên vai mà không hề tỏ ra khó chịu. Tinh thần vui vẻ này của nam ca sĩ được rất nhiều người yêu mến. Anh chàng đang làm động tác yolo với những trai sầu riêng treo trên cổ. Nam ca sĩ 35 tuổi thường đi diễn ở các sân khấu có quy mô nhỏ tại các tỉnh thành khác nhau trên đất Thái và được đông đảo khán giả yêu mến bởi sự nhiệt huyết với âm nhạc cũng như người hâm mộ. Kong Huayrai nhận được sự ủng hộ và động viên lớn của bởi sân khấu có anh lúc nào cũng chật kín người. Nhiều netizen nói đùa: "Nhận được những món quà thế này thì về cũng mở tạp hóa được rồi". Những món quà mà fan tặng cho thần tượng toàn là những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống thường ngày, ví dụ như cả buồng chuối. Nam ca sĩ thậm chí còn có cả một chiếc xe đẩy để gom số quà tặng mà fan tặng. Nhiều người dùng mạng Thái Lan và quốc tế đã không giấu được sự thích thú khi trông thấy những món quà "lầy lội" mà nam ca sĩ nhận được. Dù được tặng cá sống nhưng nam ca sĩ không ngại treo lên cổ. Vẫn hát say sưa với lủng lẳng đồ treo trên cổ. Có người còn đùa "chắc kiếp trước anh là cái giá treo đồ".

