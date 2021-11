Đi chữa bệnh, Đoàn Văn Hậu không quên mang "tín vật" của bạn gái

Chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã làm cư dân mạng bán tán rôm rả bấy lâu. Cặp đôi này thậm chí còn được netizen mệnh danh là "trai tài gái sắc" bởi chàng là cầu thủ đình đám còn nàng là top 10 Hoa hậu Việt Nam vừa xinh gái vừa giỏi giang. Hiện tại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang ở Hàn Quốc điều trị chấn thương, tuy nhiên mới đây chàng cầu thủ không quên check - in trong bệnh viện, thông báo tình hình sức khỏe. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai của Văn Hậu, netizen còn nhanh mắt soi ra chiếc máy ảnh anh chàng cầm trên tay trùng khớp với máy ảnh mà Doãn Hải My thường xuyên sử dụng check - in. Từ chi tiết đó, người hâm mộ đã xâu chuỗi lại, chắc nịch rằng Đoàn Văn Hậu và Hải My hiện đang là một cặp. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, xong chuyện yêu đương của họ đã được netizen "chắc như cột" từ bấy lâu nay. Trước đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tự tung lên trang cá nhân những bằng chứng hẹn hò rõ mồn một như dùng đồ đôi, chụp ảnh chung background. Gần đây nhất là trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trên SVĐ QG Mỹ Đình, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu cũng xuất hiện trên khán đài. Sau khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam, các netizen còn bắt gọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu dẫn bạn gái tin đồn đi ăn đêm. Và địa điểm được chọn là quán ăn quen thuộc của anh chàng trên con phố Ngọc Khánh. Chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không còn mới mẻ nhưng cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai chính thức mối quan hệ. Chưa từng lên tiếng thừa nhận nhưng loạt hint này phần nào đã làm rõ mối quan hệ của cặp đôi. Thậm chí có lần, cư dân mạng còn tinh mắt tìm ra chi tiết Đoàn Văn Hậu dẫn Doãn Hải My đi gặp phụ huynh - bố mình. Văn Hậu đăng tải story ngồi cùng bố tại một quán cafe ở hồ Gươm và gần như cùng lúc, Doãn Hải My cũng check - in đi uống trà. Dù quay ở 2 góc khác nhau nhưng không khó nhận thấy điểm chung giữa story của cặp đôi này chính là rặng cây. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

