Đoàn Văn Hậu dẫn bạn gái gặp "người đặc biệt", netizen sâu chuỗi hint

Chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dân mạng bán tán rôm rả bấy lâu. Cặp đôi này thậm chí còn được netizen mệnh danh là "trai tài gái sắc" bởi chàng là cầu thủ đình đám kiêm "chồng quốc dân" còn nàng là top 10 Hoa hậu Việt Nam vừa xinh gái vừa giỏi giang. Mặc cho netizen nắm "7749" hint hẹn hò nhưng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và gái xinh Doãn Hải My không phủ nhận mà chẳng khẳng định mối quan hệ. Mới đây, các "thám tử" mạng lại soi ra một hành động vô cùng đặc biệt của cặp đôi: Đoàn Văn Hậu có lẽ đã dẫn Doãn Hải My đi gặp phụ huynh - bố mình. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu up story đang ngồi cùng với bố tại một quán cafe ở hồ Gươm và gần như cùng lúc, Doãn Hải My cũng check-in đi uống trà. Dù quay ở 2 góc khác nhau nhưng không khó để nhận thấy điểm chung giữa story của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính là rặng cây. Quả thực không gì có thể qua được đôi mắt cú vọ của dân mạng. Thậm chí có người còn nhận ra đây chính là quán cafe mà chàng cầu thủ và bạn gái hẹn hò mùa thu cách đây không lâu. Trước đó, Đoàn Văn Hậu cũng đã nhiều lần xuất hiện cạnh gia đình Doãn Hải My nhưng đây là lần đầu tiên gái đẹp để lộ nghi vấn gặp bố bạn trai. Không ít lần, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My Đôi tự tung lên trang cá nhân những bằng chứng hẹn hò rõ mồn một như dùng đồ đôi, chụp ảnh chung background. Dù bị netizen nhắc nhở rõ hint hẹn hò rồi thì công khai thôi nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không phủ nhận mà chẳng khẳng định mối quan hệ. Câu chuyện tin đồn hẹn hò giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu khi chàng cầu thủ tới đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam để cổ vũ gái xinh. Sau đó "7749" hint hẹn họ giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị netizen "bóc" nhưng cặp đôi này vẫn im lặng. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

