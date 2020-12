Đi chơi Noel sớm, giới trẻ Hà thành tìm ra góc check-in "thần sầu"

Tuy còn đến 3 tuần nữa mới đến Noel nhưng tại con phố nhộn nhịp này đã chuẩn bị sẵn sàng không khí đa sắc màu cho ngày lễ. Ngoài ý nghĩa thiêng liêng thì giúp Noel 2020 cũng là dịp để các bạn trẻ có những bức ảnh sống ảo đẹp "thần sầu" khi các con phố được trang trí lung linh. Theo kinh nghiệm sống ảo của một số bạn trẻ chia sẻ rằng muốn có ảnh Noel đẹp ở phố Hàng Mã phải "canh ngày" trong tuần mua sắm bởi cuối tuần nơi đây quá đông đúc. Vào mỗi dịp Noel, Hàng Mã luôn là nơi có không khí sớm nhất ở Hà Nội, do vậy chúng mình có thể đi sớm hơn mà vẫn có thể cảm nhận được mùa Giáng sinh an lành. Các cô gái xinh đẹp vừa dạo phố, mua sắm, vừa tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm cho mùa Noel 2020. Lạc vào không gian cổ tích đẹp lung linh tại phố Hàng Mã những ngày trước Noel, các bạn trẻ dù đứng góc nào cũng có thể có bức ảnh để "cúng Facebook". Nếu may mắn hơn, ngoài những bức ảnh tự chụp, một số bạn còn lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia đang sáng tác nghệ thuật trên con phố Hàng mã dịp Noel. Phố Hàng Mã ở Hà Nội luôn là điểm đến thu hút mỗi dịp lễ hội không chỉ riêng Noel. Những trái bóng và cây thông được trang trí vô cùng lung linh tại góc phố Hàng Mã dịp Noel. Một đôi bạn trẻ tranh thủ mua đồ Noel về sắm cho không gian gia đình. Lạc vào thế giới đồ Noel đẹp tựa cổ tích tại phố Hàng Mã. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

Tuy còn đến 3 tuần nữa mới đến Noel nhưng tại con phố nhộn nhịp này đã chuẩn bị sẵn sàng không khí đa sắc màu cho ngày lễ. Ngoài ý nghĩa thiêng liêng thì giúp Noel 2020 cũng là dịp để các bạn trẻ có những bức ảnh sống ảo đẹp "thần sầu" khi các con phố được trang trí lung linh. Theo kinh nghiệm sống ảo của một số bạn trẻ chia sẻ rằng muốn có ảnh Noel đẹp ở phố Hàng Mã phải "canh ngày" trong tuần mua sắm bởi cuối tuần nơi đây quá đông đúc. Vào mỗi dịp Noel, Hàng Mã luôn là nơi có không khí sớm nhất ở Hà Nội, do vậy chúng mình có thể đi sớm hơn mà vẫn có thể cảm nhận được mùa Giáng sinh an lành. Các cô gái xinh đẹp vừa dạo phố, mua sắm, vừa tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm cho mùa Noel 2020. Lạc vào không gian cổ tích đẹp lung linh tại phố Hàng Mã những ngày trước Noel, các bạn trẻ dù đứng góc nào cũng có thể có bức ảnh để "cúng Facebook". Nếu may mắn hơn, ngoài những bức ảnh tự chụp, một số bạn còn lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia đang sáng tác nghệ thuật trên con phố Hàng mã dịp Noel. Phố Hàng Mã ở Hà Nội luôn là điểm đến thu hút mỗi dịp lễ hội không chỉ riêng Noel. Những trái bóng và cây thông được trang trí vô cùng lung linh tại góc phố Hàng Mã dịp Noel. Một đôi bạn trẻ tranh thủ mua đồ Noel về sắm cho không gian gia đình. Lạc vào thế giới đồ Noel đẹp tựa cổ tích tại phố Hàng Mã. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp