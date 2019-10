Đâu chỉ là được, dàn hot girl Việt còn khoe bảng điểm đáng nể

Một trong những hot girl Việt có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ luôn được nhắc đến là Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung). Cô nàng từng thi đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và Thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM. Hot girl Việt đời đầu này còn chứng tỏ bản thân bằng tấm bằng tốt nghiệp cử nhân với bảng điểm toàn con số cao chót vót, thậm chí còn lọt Top những sinh viên đứng đầu lớp với môn Thiết kế Thời trang. Dù hiện tại đang tập trung vào việc giảng dạy và kinh doanh nhưng mỗi lần Midu tham gia dự án phim điện ảnh hay chương trình truyền hình lại thêm một lần cô nàng khiến dân mạng khen nức nở. Từng là phần trong "Bộ ba sát thủ" đình đám năm xưa, hot girl Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) gây bão bởi vẻ đẹp xinh xắn, dễ thương cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to và gu ăn mặc chất lừ trên trang cá nhân. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng gây ấn tượng với cư dân mạng bởi bảng thành tích học tập khủng của mình. Điểm thi Đại học của Mẫn Tiên cao chót vót là 26,5 nhưng cô nàng quyết định du học khi nhận được học bổng bán phần ngành Văn hóa – Xã hội – Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University (Oita, Nhật Bản). Khánh Vy nổi tiếng với biệt danh "Hotgirl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip "nhại" 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội một thời. Hot girl Nghệ An có bảng thành tích dày đặc với 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, từng đạt giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh. Hiện cô nàng đang là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Tháng 6 vừa rồi, Khánh Vy là một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Mie Nguyễn (tên thật Nguyễn Hoàng My) bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đăng quang Ngôi sao thời trang cùng Kelbin Lei. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô nàng đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học ngành Kịch nghệ, chuyên ngành Diễn xuất tại trường Northeastern University. Mie từng khiến nhiều người thán phục khi lọt vào danh sách Dean’s List, danh sách tôn vinh những sinh viên xuất sắc trong kỳ học mùa xuân 2016. Cô nàng tốt nghiệp loại giỏi ĐH và đang tiếp tục hoàn thành bậc cao học chuyên ngành truyền thông.

Một trong những hot girl Việt có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ luôn được nhắc đến là Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung). Cô nàng từng thi đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và Thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM. Hot girl Việt đời đầu này còn chứng tỏ bản thân bằng tấm bằng tốt nghiệp cử nhân với bảng điểm toàn con số cao chót vót, thậm chí còn lọt Top những sinh viên đứng đầu lớp với môn Thiết kế Thời trang. Dù hiện tại đang tập trung vào việc giảng dạy và kinh doanh nhưng mỗi lần Midu tham gia dự án phim điện ảnh hay chương trình truyền hình lại thêm một lần cô nàng khiến dân mạng khen nức nở. Từng là phần trong "Bộ ba sát thủ" đình đám năm xưa, hot girl Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) gây bão bởi vẻ đẹp xinh xắn, dễ thương cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to và gu ăn mặc chất lừ trên trang cá nhân. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng gây ấn tượng với cư dân mạng bởi bảng thành tích học tập khủng của mình. Điểm thi Đại học của Mẫn Tiên cao chót vót là 26,5 nhưng cô nàng quyết định du học khi nhận được học bổng bán phần ngành Văn hóa – Xã hội – Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University (Oita, Nhật Bản). Khánh Vy nổi tiếng với biệt danh "Hotgirl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip "nhại" 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội một thời. Hot girl Nghệ An có bảng thành tích dày đặc với 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, từng đạt giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh. Hiện cô nàng đang là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Tháng 6 vừa rồi, Khánh Vy là một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Mie Nguyễn (tên thật Nguyễn Hoàng My) bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đăng quang Ngôi sao thời trang cùng Kelbin Lei. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô nàng đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học ngành Kịch nghệ, chuyên ngành Diễn xuất tại trường Northeastern University. Mie từng khiến nhiều người thán phục khi lọt vào danh sách Dean’s List, danh sách tôn vinh những sinh viên xuất sắc trong kỳ học mùa xuân 2016. Cô nàng tốt nghiệp loại giỏi ĐH và đang tiếp tục hoàn thành bậc cao học chuyên ngành truyền thông.