Hot girl cover bị tố “sống ảo” lộ ảnh thật nhan sắc phát khiếp

Lỵ Ca là cô gái nổi tiếng tại Trung Quốc và được mệnh danh là " hot girl cover", "hot girl có nhan sắc nữ thần". Nhờ một vài video cover nhạc khoe giọng hát trời phú, Lỵ Ca bắt đầu trở thành cái tên được quan tâm trên MXH. Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn phải kể đến nhan sắc nổi bật của hot girl Trung Quốc này. Thế nhưng mới đây, hình ảnh hot girl cover hẹn hò cùng bạn trai tại một nhà hàng bất ngờ bị chụp lại. Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất ở đây không phải chuyện cô nàng đã có người yêu mà là bởi nhan sắc thật của cô ngoài đời. Xuất hiện trong bức ảnh chụp lén, giọng ca xứ Trung ăn diện khá đơn giản và quan trọng nhất là cô nàng để mặt mộc kém sắc và lộ nhiều khuyết điểm khiến các fan thất vọng. Thậm chí, nhìn hot girl cover còn mập hơn trên hình, bọng mắt lớn, cánh mũi to, da dẻ cũng không được sáng như hình selfie tự up. Trước đây, Lỵ Ca cũng gắn với một vụ lùm xùm khá ồn ào khi lớn tiếng phát ngôn ai muốn xin phương thức liên hệ cá nhân của mình sẽ phải bỏ ra 30.000 NDT (khoảng 100 triệu VNĐ). Sau khi lộ ảnh không trang điểm ngoài đời, cô đã mất kha khá fan, kèm theo đó là những lời chỉ trích "không trung thực", "sống ảo". Đây không phải lần đầu tiên các hot girl Trung Quốc khiến nhiều người "ngã ngửa" vì nhan sắc thật khác xa với những hình ảnh xinh đẹp trên mạng. Trước đó, hot girl có nickname là Heika được biết đến bởi gương mặt xinh xắn, vóc dáng cao ráo và thành công trong kinh doanh khi sở hữu cửa hàng thời trang riêng. Trong một lần livestream, vì quá mải mê trò chuyện với các fan, cô nàng đã vô tình tắt nhầm filter làm đẹp tự động khiến dân mạng "hú hồn". Nhan sắc của hot girl này thực tế không hề long lanh như trên ảnh: đôi mắt 1 mí hơi híp và xếch, sống mũi thiếu tự nhiên, đôi môi cũng không duyên như trên hình. Sau sự cố này, không ít fan quay lưng lại với cô nàng vì bị tố "sống ảo".

