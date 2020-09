Đặt lên bàn cân 2 nàng WAGs khi thành “mẹ bỉm sữa“ ai hơn ai?

Quỳnh Anh (vợ cầu thủ Duy Mạnh) và Nhật Linh (vợ cầu thủ Văn Đức) là 2 nàng WAGs có hạnh phúc viên mãn nhất trong làng bóng đá ở thời điểm hiện tại. Mới đây, hai cô nàng đã chính thức trở thành mẹ bỉm sữa sau khi chào đón đứa con đầu lòng Dâu Tây và Ú. Hai nàng WAGs được dân tình đặt lên bàn cân nhan sắc để so sánh, cả hai đều khiến dân tình giật mình khi có được sắc đẹp không thay đổi từ khi mang thai đến lúc sinh con. Trong những tháng đầu của thai kì, cả Quỳnh Anh và Nhật Linh đều không có nhiều thay đổi về ngoại hình. Chỉ cần make-up nhẹ nhàng khoe nhan sắc cuốn hút là đủ khiến ai cũng phải trầm trồ. Cả hai vẫn giữ được làn da trắng mịn, hồng hào khi mang thai. Dù đang mạng thai nhưng hai cô gái vẫn tung tăng đó đây. Nhiều người nhận xét từ hồi có bầu, trông 2 nàng WAGs còn tươi tắn, rạng rỡ hơn đôi phần. Khi bụng bầu đã lớn, khuôn mặt bà xã Duy Mạnh trông tròn trịa lên khá nhiều. Cô nàng còn tự nhận là mình to lên gấp 2 lần, thế nhưng bà mẹ bỉm sữa lúc đó vẫn luôn rạng rỡ. Duy Mạnh cũng chăm vợ bầu rất khéo, chiều chuộng Quỳnh Anh hết mực, từ ăn uống đến chăm sóc sức khỏe cho vợ, hộ tống vợ đi làm, ủng hộ vợ mua hàng hiệu đắt tiền, còn thường xuyên nói lời tình cảm với vợ trên MXH Còn về phía Nhật Linh, cô nàng dường như chỉ có chiếc bụng là to lên chứ khuôn mặt hay vóc dáng vẫn thon thả như trước. Nhật Linh được ông xã vô cùng quan tâm, chiều chuộng.Vợ cầu thủ Văn Đức vẫn đăng ảnh mặt mộc không fillter lên trang cá nhân với khuôn mặt rạng rỡ. Hai nàng WAGs đều nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh em bé khiến nhiều chị em trầm trồ ngưỡng mộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trung vệ Đỗ Duy Mạnh thần tốc đón nàng về dinh - Nguồn: VTC NOW

