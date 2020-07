Soi ảnh tự đăng và được tag của dàn WAGs Việt, ai cũng bất ngờ

Hội bạn gái cầu thủ cũng không ít lần bị soi ảnh tự đăng với được tag khác xa ngàn cây số. Nhìn loạt ảnh so sánh dưới đây, dân tình phải thừa nhận công nghệ luôn nợ cánh mày râu lời xin lỗi. Nhan sắc được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây phải kể đến Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải. Ở ảnh người khác chụp, nàng WAGs Việt này lộ gương mặt phúng phính cùng làn da không mấy mịn màng, lúc nào cũng sưng đỏ. Cẩn thận như vợ sắp cưới Công Phượng - Viên Minh, ra sân lần nào là cẩn thận đeo khẩu trang lần đó để tránh sự săm soi. Nàng WAGs để lộ vầng trán rộng cùng làn da tối màu. So ảnh tự đăng với được tag, vợ Bùi Tiến Dũng (Viettel) - Khánh Linh cũng là cái tên đáng bàn. Khánh Linh cùng gái một con cũng lặn lội theo chồng ở rất nhiều sân bóng và lần nào xuất hiện là cô lại để lộ dấu hiệu ngày một tăng cân. Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh từng khiến ai nhìn cũng hết hồn với ngoại hình như bà thím. Nhìn ảnh này nhiều người bày tỏ không còn nhận ra con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn nữa. Khi mang bầu, nhan sắc ảnh tự đăng và ảnh được tag của Quỳnh Anh khiến nhiều người nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Bà xã Văn Đức - Nhật xứng đáng điểm 10 nhan sắc khi vẫn giữ được phong độ trong mọi hoàn cảnh. Tuy vậy, Nhật Linh cũng từng khiến không ít fan của ông xã giật mình khi so sánh ảnh tự đăng với làm cô dâu trước đó. Bạn gái Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang lại trông thiếu đi vẻ lạnh lùng và sang chảnh như hình sống ảo trên mạng. Ngọc Ánh - bạn gái tin đồn Trọng Đại vẫn cực kì xinh xắn dù bị chụp lén khi xuất hiện trên khán đài. Tương tự Ngọc Ánh, bạn gái thủ môn Phan Văn Biểu - Lan Anh vẫn giữ được phong độ nhan sắc dù là tự chụp hay bị chụp lén. Xem thêm clip: Vui mừng Quang Hải Nhật Lê về "bên nhau" trong dịp tết - Nguồn: S NEWS

