Đặt bánh trên mạng, cô gái nhận về sản phẩm như đồ chơi

Câu chuyện thảm họa mua hàng online này bắt nguồn từ một vị khách đã đặt chiếc bánh Tom & Jerry cheesecake với giá 55k và 30k tiền ship. Tuy nhiên đến khi nhận hàng thì cô gái này chỉ biết ngây người bởi kích cỡ thực tế quá nhỏ chỉ to hơn một viên kẹo. Sau khi nhận bánh, vị khách này đã nhanh chóng phản hồi lại với cửa hàng. Tuy nhiên chủ tiệm đã phản hồi lại rằng clip và hình ảnh là thật. Nhưng vì muốn khách nhìn rõ hơn sản phẩm nên họ đã zoom bánh lên to hơn. Phía dưới bài đăng "bóc phốt" của khổ chủ, quản lý tiệm bánh cũng vào giải thích đây là tiệm mới nên việc chuẩn bị bao bì còn lúng túng khiến bánh nhỏ hơn nhiều lần so với hộp. Chuyện gặp phải những thành phẩm khác “một trời một vực” so với hình từ thợ làm bánh có lẽ không còn quá xa lạ với những người có thói quen mua hàng online. Trước đó trên MXH đã xuất hiện không ít trường hợp tương tự như trên. Không những không giống bánh trên hình, mà nhiều chiếc còn được thay hẳn kết cấu, thành một chiếc bánh như từ trên trời rơi xuống. Bánh đặt trên mạng xinh đẹp lung linh bao nhiêu thì sản phẩm lại trở thành thảm họa bấy nhiêu.Thảm họa mua hàng online là khi chủ tiệm bánh đưa hình ảnh một đằng nhưng giao hàng lại ra thành phẩm một nẻo. Thành phẩm nhìn qua có vẻ hao hao, nhưng chú ý tới chi tiết thì phải "ngã ngửa". Đi mua bánh kem qua mạng quả thực là trò may rủi và đánh cược vào độ vui tính của thợ làm bánh. Đi mua bánh kem qua mạng quả thực là trò may rủi và đánh cược vào sự độ vui tính của thợ làm bánh. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Chiêu trò bán hàng giả qua mạng - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

