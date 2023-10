Danh tính “nữ thần vòng eo con kiến” Hàn Quốc hút nửa triệu fans

Kim Do Yeon là người mẫu, chủ shop quần áo, mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ngoài những công việc trên, " nữ thần Hàn Quốc" còn là một huấn luyện viên môn pilates nổi tiếng. Người đẹp sở hữu vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc rạng rỡ.Kim Do Yeon sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 537 nghìn người theo dõi. Lý do làm hot girl xứ Hàn này hút lượng người theo dõi lớn là vóc dáng cũng như những thông tin hữu ích về cách làm đẹp mà cô nàng này này chia sẻ. Người đẹp 9X thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh về cách phối đồ, các món ăn giúp giữ gìn vóc dáng thon gọn. Nhiều người hâm mộ cũng ưu ái gọi cô là "nữ thần vòng eo con kiến" của Hàn Quốc. Hầu hết những trang phục cô diện đều có khoảng hở, hoặc ôm sát body làm nổi bật vòng 2 siêu nhỏ. Kim Do Yeon cao 1m64, nặng 46kg, với số đo vòng eo 56 cm. Với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng nhan sắc rạng rỡ, cô được mệnh danh là “cô gái đẹp nhất xứ kim chi”.

