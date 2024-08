Danh tính hot girl khoe dáng bên thuỷ điện Hoà Bình chờ xả lũ

Những ngày qua, loạt ảnh một cô gái khoe dáng bên đập thuỷ điện Hoà Bình được một số fanpage về gái xinh đăng tải lại khiến nhiều người chú ý. Trong hình, cô nàng diện set đồ len với chiếc áo quây ngực, cùng chân váy dài được mặc theo phong cách trễ nải. Cô nàng khéo khoe trọn đường cong với vòng eo con kiến khiến nhiều người không thể rời mắt. Thiết kế váy độc lạ làm tôn lên đôi chân dài miên man. Ngay lập tức, nhiều người đã nhận ra danh tính của cô nàng. Đó là Hoàng Khánh Ly - một cái tên khá quen mặt với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình. Cô nàng sinh năm 1998, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Dưới bóng cây hạnh phúc”, “Lựa chọn số phận”, “Đừng bắt em phải quên”... Trước đó, Hoàng Khánh Ly cũng đã được nhiều người biết đến với danh xưng hot girl trường Giao thông Vận tải. Cô nàng được đánh giá cao về mặt diễn xuất trong những vai diễn đảm nhận. Được biết, sắp tới, Khánh Ly cũng sẽ đảm nhận 1 vai diễn trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" đang gây bão thời gian vừa qua. Cô nàng đến từ Nghệ An lựa chọn ngành học IT ở một ngôi trường đa số nam sinh ban đầu vì mong muốn có sự ổn định và an toàn. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: FBNV)

