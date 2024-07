Danh tính chàng trai xăm hình Xoài Non lên cánh tay

Kể từ khi công bố đường ai nấy đi với Xemesis, cuộc sống hậu hôn nhân của Xoài Non được rất nhiều người quan tâm. Mới đây, hình ảnh một chàng trai xăm hình của cô nàng lên cánh tay mình khiến nhiều người chú ý. Không ai khác đó chính là anh trai của Xoài Non - Phạm Quốc Khánh. Anh chàng lựa chọn góc mặt nghiêng và 1 góc mặt thẳng của Xoài để xăm lên tay phải của mình. Hình xăm khá lớn và cũng khá dễ thấy. Nhiều người đã phải cảm thán về sự can đảm của anh trai Xoài Non: "Chắc ông anh này yêu em gái lắm nhỉ", "dã man, không nghĩ đến luôn đó". Nhiều người lại bày tỏ quan điểm nếu lỡ sau này bạn gái hay vợ của anh chàng thấy thì có tủi thân hay không. Được biết Phạm Quốc Khánh từng là sinh viên của trường Đại học Luật TP.HCM và hiện đang có công việc kinh doanh riêng. Trong những tấm ảnh chụp chung, Xoài Non có mối quan hệ khá thân thiết với anh trai. Cả nhà cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ngoài gương mặt điển trai, Quốc Khánh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang trẻ trung, đa dạng. Cả Xoài Non và anh trai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, Xoài Non từng khá tự hào khi nhắc về anh trai của mình. Anh trai luôn bảo vệ và cho Xoài Non những lời khuyên đúng đắn và thiết thực khi cô nàng cần giúp đỡ.

Kể từ khi công bố đường ai nấy đi với Xemesis, cuộc sống hậu hôn nhân của Xoài Non được rất nhiều người quan tâm. Mới đây, hình ảnh một chàng trai xăm hình của cô nàng lên cánh tay mình khiến nhiều người chú ý. Không ai khác đó chính là anh trai của Xoài Non - Phạm Quốc Khánh. Anh chàng lựa chọn góc mặt nghiêng và 1 góc mặt thẳng của Xoài để xăm lên tay phải của mình. Hình xăm khá lớn và cũng khá dễ thấy. Nhiều người đã phải cảm thán về sự can đảm của anh trai Xoài Non: "Chắc ông anh này yêu em gái lắm nhỉ", "dã man, không nghĩ đến luôn đó". Nhiều người lại bày tỏ quan điểm nếu lỡ sau này bạn gái hay vợ của anh chàng thấy thì có tủi thân hay không. Được biết Phạm Quốc Khánh từng là sinh viên của trường Đại học Luật TP.HCM và hiện đang có công việc kinh doanh riêng. Trong những tấm ảnh chụp chung, Xoài Non có mối quan hệ khá thân thiết với anh trai. Cả nhà cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ngoài gương mặt điển trai, Quốc Khánh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang trẻ trung, đa dạng. Cả Xoài Non và anh trai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, Xoài Non từng khá tự hào khi nhắc về anh trai của mình. Anh trai luôn bảo vệ và cho Xoài Non những lời khuyên đúng đắn và thiết thực khi cô nàng cần giúp đỡ.