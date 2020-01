Danh tính cầu thủ U23 Jordan "sáng nhất" sau trận gặp U23 Việt Nam

Sau trận gặp U23 Việt Nam trên sân vận động Thunder Castle, danh tính cầu thủ mang áo số 5 của U23 Jordan được dân mạng săn lùng ráo riết vì quá đẹp trai, trắng trẻo. Anh chàng là Hadi Al Hourani (SN 2000) hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ. Ngay ở phút thứ 19 của trận đấu, Hadi Al Hourani đã khiến các các cầu thủ và cổ động viên đội tuyển U23 Việt Nam thót tim khi thực hiện một cú sút chéo góc tuy nhiên không thể chiến thắng được thủ thành Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ U23 Jordan sở hữu khuôn mặt điển trai chuẩn nét Tây Á, chiều cao nổi trội cùng cơ thể cường tráng. Ngay từ màn hát Quốc ca đầu trận, anh chàng đã gây chú ý vì quá nổi bật. Hadi Al Hourani khá kín tiếng trên mạng xã hội, anh không thường xuyên cập nhật trạng thái hay chia sẻ hình ảnh cá nhân. Bên cạnh hậu vệ Hadi Al Hourani thì thủ thành của U23 Jordan cũng thu hút sự chú ý khi chơi cực kỳ tập trung, cản phá được các pha bóng nguy hiểm đến từ phía các cầu thủ U23 Việt Nam. Anh chàng là Abdallah Al-Fakhouri (SN 2000), là niềm hy vọng của của bóng đá Jordan và đang khoác áo CLB Al-Wehat. Abdallah Al-Fakhouri được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D, VCK U23 Châu Á 2020. Nam cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ lứa U14 và đến 19 tuổi thì bắt đầu tham dự các giải đấu châu lục. Hiện tại, thủ môn của U23 Jordan được rất nhiều các CLB bóng đá tại Châu Âu chú ý. Anh chàng sở hữu thân hình to con, cao 1m85 cực kỳ nổi trội. Với lợi thế về ngoại hình, thủ môn 10X mặc gì cũng đẹp. Anh chàng còn được khen ngợi bởi gương mặt sáng, mái tóc xoăn bồng bềnh cực lãng tử. Omar Hani (SN 1999) là cầu thủ cực kỳ nguy hiểm mà U23 Jordan đang sở hữu. Anh chàng hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ và nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Dù có chiều cao không mấy nổi bật so với đội hình của U23 Jordan nhưng Omar Hani vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ nữ khá đông đảo bởi phong cách thời trang khoẻ khoắn, trẻ trung cùng gương mặt góc cạnh hút mắt. Xem thêm clip: Nhận định | U23 Việt Nam - U23 Jordan | Đến lúc phải bung sức | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

