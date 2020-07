Đăng ảnh sống ảo, hot girl mạng lập tức bị bóc nhan sắc thật

Càng ngày người ta càng không còn tin vào những hot girl mạng bởi nhờ sự hỗ trợ của các công cụ chỉnh sửa ảnh, các cô nàng trở nên khác hẳn ngoài đời thực. Mới đây, một cô nàng được gọi là hot girl mạng xã hội gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cho thấy thân hình thon thả, nuột nà, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Nhìn ảnh của gái xinh này nhiều người còn mạnh dạn phong "đẹp như nữ thần". Tuy nhiên, điều cô nàng không thể ngờ được rằng trong một lần đi cafe và tranh thủ selfie một chút rồi chia sẻ lên trang cá nhân thì ở xung quanh, nhiều người đã nhận ra hot girl và chụp lại ảnh hậu trường để đăng dưới phần bình luận. Thực tế, ngoài đời thực hot girl mạng có thân hình khá mũm mĩm và khuôn mặt cũng không được xinh xắn, đáng yêu. Bức ảnh hậu trường khiến nhiều người ngã ngửa bởi quá khác biệt so với ảnh trên mạng xã hội khiến nhiều người mất lòng tin vào các hot girl mạng. Trước đó, không ít trường hợp các hot girl mạng bị bóc phốt bởi nhan sắc lên ảnh khác xa với đời thật. Do sự hoàn thiện tới mức đỉnh cao của các app chỉnh sửa ảnh mà không ít lần dân tình rơi vào cảm giác "bị lừa" khi những bức ảnh so sánh nhan sắc giữa thật và ảo của các hot girl mạng lên sóng. Làm đẹp là điều tốt nhưng đừng vì đẹp quá khiến người khác không nhận ra mình. Từ gương mặt đầy mụn nhưng chỉ qua một lần quét của app chỉnh ảnh, cô nàng đã vĩnh biệt mụn trên bức ảnh sống ảo. Chỉnh nhè nhẹ mà cô nàng này như biến thành người khác. Ảnh thực tế và trên mạng luôn khiến nhiều người phải đau đầu. Mời quý độc giả xem video: Cách chỉnh ảnh bằng photoshop đơn giản - Nguồn: HPphotoshop

