Câm nín trước nhan sắc thật hot girl Trung Quốc có 5,6 triệu follow

Hình Hiểu Dao (Thượng Hải, Trung Quốc) là một trong những hot girl Trung Quốc đình đám trên mạng xã hội. Cô sở hữu tài khoản có 5,6 triệu người theo dõi. Có làn da trắng mướt, đôi mắt to trò như búp bê cùng cách ăn mặc cực kỳ có gu khiến hot girl này được lòng người hâm mộ. Cô nàng cũng thường xuyên sử dụng kính áp tròng và khuyên các bạn gái sử dụng để sở hữu đôi mắt long lanh. Trên mạng xã hội, Hiểu Dao thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp như thiên thần. Bất kỳ bức hình nào được cô chia sẻ đều nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Thế nhưng mới đây, Hiểu Dao bỗng dưng lộ tấm ảnh mặt mộc khiến người hâm mộ hết hồn. Nhiều người đánh giá cô nàng chỉ sở hữu nhan sắc tầm trung, không có gì nổi bật. Nước da sạm và có mụn, đôi mắt dại, mũi thô và to dường như chẳng hề liên quan tới hot girl Hiểu Dao trên mạng xã hội. Thay vì im lặng và "mất hút" trên mạng xã hội như bao cô gái khác, hot girl lộ mặt mộc Hiểu dao lại lựa chọn cách thừa nhận nhan sắc thật có phần tầm thường của mình và cho biết bản thân biết tiếp thu ý kiến của mọi người. Thậm chí, cô không ngần ngại đăng tải những hình ảnh không make up, không sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trên trang cả mình. Loạt ảnh này khiến cộng đồng mạng khiếp vía vì nhan sắc thật thuộc dạng "kinh dị" của nàng hot girl đình đám. Cách xử lý của Hiểu Dao được nhiều người khen ngợi là dũng cảm, biết đối mặt với vấn đề tuy nhiên vẫn quyết định bỏ theo dõi cô nàng vì mặt thật quá kém xinh. Xem thêm clip: Quên không bật ứng dụng che mặt, streamer xinh đẹp hóa ra là bà dì 58 tuổi - Nguồn: Youtube

