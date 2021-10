Đăng ảnh sinh nhật, “ngọc nữ” Midu gây chú ý vì điều này

Nói đến mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ ngay đến Midu. Không chỉ là một cô nàng đa tài, thành công trong nhiều lĩnh vực, nhan sắc của cựu hot girl này cũng được cư dân mạng trầm trồ khen ngợi dù ở mọi khoảnh khắc nào. Nhân dịp sinh nhật, hot girl đời đầu vừa đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc đẹp tựa thần tiên cùng lời ước nguyện tuổi mới thật nhẹ nhàng, nhiều an yên. Nàng hot girl chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật em. Nguyện cho em trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho em thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn. Nguyện cho em... cả đời an yên". Bên dưới hình ảnh, đông đảo khán giả yêu mến Midu đều gửi những lời chúc ngọt ngào, mừng tuổi mới an yên nhân dịp sinh nhật cựu hot girl đình đám một thời. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng thể hiện sự cảm thán trước nhan sắc quá đỗi đằm thắm của cô nàng. Dù bước qua ngưỡng 30, hot girl đời đầu đang dần thay đổi hình tượng, thử sức với những bộ cánh gợi cảm, thu hút ánh nhìn người đối diện. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn ưu ái đặt cho nữ diễn viên Thiên Mệnh Anh Hùng nickname là "thánh hack tuổi", bởi gương mặt của cô chẳng có mấy khác biệt so với 10 năm trước. Không chỉ là một diễn viên, sự đa tài của Midu còn được thể hiện ở nhiều lĩnh vực. Cuối năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và cho ra mắt MV Anh nghĩ anh là ai. Giọng ca của cô nàng được nhiều khán giả khen ngợi. Chưa dừng lại ở đó, Midu còn là một nhà thiết kế và đang làm giảng viên ngành Thiết kế thời trang của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Midu còn thành lập thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của riêng mình, công việc kinh doanh của cô khá thuận lợi, sở hữu nhiều tài sản "khủng" đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

