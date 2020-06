Dàn trai đẹp “Người ấy là ai” bất ngờ bị soi nhan sắc thật

Xuất hiện ở tập 1 chương trình Người ấy là ai?, nam chính Alan Phạm đang là cái tên nóng hổi "vừa thổi vừa tìm" của cư dân mạng nói chung và hội mê trai đẹp nói riêng. Dù là trên tivi hay trên mạng, chàng trai này vẫn đốn tim chị em vì nhan sắc chuẩn trai đẹp vạn người mê. Từ khi trở thành nam chính trong tập 1, Pre mới thực sự nổi rần rần trên MXH. Anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, cá tính nhưng cũng vô cùng dễ thương và chân thành. Dù lên hình có làn da hơi ngăm đen nhưng so với ảnh trên mạng, anh chàng này vẫn mãi là trai đẹp mà thôi. Tiến Anh sinh năm 1998 đến từ Hà Nội và hiện đang làm mẫu ảnh, giảng viên. Vốn là 1 người mẫu nên hình ảnh của Tiến Anh trên Instagram khá chỉn chu nhưng lên tivi có hơi kém sắc chút xíu. Ngọc Anh - em trai ca sĩ Hà Anh - là một trong những nam chính Người ấy là ai tập 4. Trong chương trình, Ngọc Anh giới thiệu mình độc thân, từng du học ở Australia và Thụy Sĩ. Anh đang quản lý villa có giá 12 tỷ đồng của gia đình. Tuy nhiên, khi lên hình anh lại bị "dìm" vì mái tóc khác hẳn vẻ điển trai tóc vuốt chỉn chu. Chàng streamer sinh năm 1997 - NoWay vừa tạo được ấn tượng mạnh khi tham gia tập 5 "Người ấy là ai" mùa 3 và may mắn được nữ chính Cara trao hoa. So với ảnh trên mạng nam game thủ này trông chững chạc hơn khi lên hình. Gia Bảo cho biết khi đến với chương trình anh đã tự hứa phải cố gắng thể hiện cho nữ chính nghĩ rằng mình là người độc thân. Tuy nhiên, càng về sau, anh lại càng không nỡ làm điều đó vì anh rất thương vợ và con. Dù sao, người xem rất ấn tượng với ông bố trẻ này bởi phong cách rất ngầu từ khi lên hình cho đến trên mạng xã hội. Một cực phẩm khác cũng được chú ý sau chương trình, đó là Yura Po - anh chàng người Nga đang sinh sống tại Việt Nam. Thế nên dù không được nữ chính Cara Phương lựa chọn, Yura lại khiến hội mê trai yên lòng vì nam thần vẫn còn độc thân. Anh chàng quân nhân Nhật Linh lộ diện với tấm bảng màu Xanh, tạo ra một cái kết đẹp cho chương trình với nữ chính Kiều Ly Phạm. Thế nhưng khi nhìn ảnh trên mạng chắc chắn mọi người sẽ điêu đứng bởi nhan sắc của anh còn đẹp hơn khi lên hình. Trọng Hiếu bất ngờ xuất hiện tại "Người ấy là ai" với vai trò cố vấn cho nữ chính là một người chuyển giới tên Hà An. Chàng trai trên sân khấu trông bảnh hơn hẳn ảnh trên mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nam thần chuẩn Hàn đốn gục tim nữ chính bằng lời ngôn tình - Nguồn: Vie Channel - HTV2

Xuất hiện ở tập 1 chương trình Người ấy là ai?, nam chính Alan Phạm đang là cái tên nóng hổi "vừa thổi vừa tìm" của cư dân mạng nói chung và hội mê trai đẹp nói riêng. Dù là trên tivi hay trên mạng, chàng trai này vẫn đốn tim chị em vì nhan sắc chuẩn trai đẹp vạn người mê. Từ khi trở thành nam chính trong tập 1, Pre mới thực sự nổi rần rần trên MXH. Anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, cá tính nhưng cũng vô cùng dễ thương và chân thành. Dù lên hình có làn da hơi ngăm đen nhưng so với ảnh trên mạng, anh chàng này vẫn mãi là trai đẹp mà thôi. Tiến Anh sinh năm 1998 đến từ Hà Nội và hiện đang làm mẫu ảnh, giảng viên. Vốn là 1 người mẫu nên hình ảnh của Tiến Anh trên Instagram khá chỉn chu nhưng lên tivi có hơi kém sắc chút xíu. Ngọc Anh - em trai ca sĩ Hà Anh - là một trong những nam chính Người ấy là ai tập 4. Trong chương trình, Ngọc Anh giới thiệu mình độc thân, từng du học ở Australia và Thụy Sĩ. Anh đang quản lý villa có giá 12 tỷ đồng của gia đình. Tuy nhiên, khi lên hình anh lại bị "dìm" vì mái tóc khác hẳn vẻ điển trai tóc vuốt chỉn chu. Chàng streamer sinh năm 1997 - NoWay vừa tạo được ấn tượng mạnh khi tham gia tập 5 "Người ấy là ai" mùa 3 và may mắn được nữ chính Cara trao hoa. So với ảnh trên mạng nam game thủ này trông chững chạc hơn khi lên hình. Gia Bảo cho biết khi đến với chương trình anh đã tự hứa phải cố gắng thể hiện cho nữ chính nghĩ rằng mình là người độc thân. Tuy nhiên, càng về sau, anh lại càng không nỡ làm điều đó vì anh rất thương vợ và con. Dù sao, người xem rất ấn tượng với ông bố trẻ này bởi phong cách rất ngầu từ khi lên hình cho đến trên mạng xã hội . Một cực phẩm khác cũng được chú ý sau chương trình, đó là Yura Po - anh chàng người Nga đang sinh sống tại Việt Nam. Thế nên dù không được nữ chính Cara Phương lựa chọn, Yura lại khiến hội mê trai yên lòng vì nam thần vẫn còn độc thân. Anh chàng quân nhân Nhật Linh lộ diện với tấm bảng màu Xanh, tạo ra một cái kết đẹp cho chương trình với nữ chính Kiều Ly Phạm. Thế nhưng khi nhìn ảnh trên mạng chắc chắn mọi người sẽ điêu đứng bởi nhan sắc của anh còn đẹp hơn khi lên hình. Trọng Hiếu bất ngờ xuất hiện tại "Người ấy là ai" với vai trò cố vấn cho nữ chính là một người chuyển giới tên Hà An. Chàng trai trên sân khấu trông bảnh hơn hẳn ảnh trên mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nam thần chuẩn Hàn đốn gục tim nữ chính bằng lời ngôn tình - Nguồn: Vie Channel - HTV2