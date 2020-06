Khoe ảnh “Đưa em đi khắp Bali”, nữ CEO “Người ấy là ai” gây sốt

Ngay từ trailer giới thiệu tập 6 của Người ấy là ai mùa 3, cư dân mạng đã khen ngợi nữ chính Kiều Ly Phạm quá xinh đẹp. Rất nhiều nữ chính từng bị dìm hàng nhan sắc khi xuất hiện tại chương trình hẹn hò này nhưng Kiều Ly Phạm vẫn chứng tỏ đẳng cấp ngoại hình của mình. Ngay cả khi so sánh ảnh do Kiều Ly chụp selfie và đăng lên Instagram với ảnh cắt từ chương trình, cô nàng cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Chẳng qua là do góc chụp và có dùng app nên Kiều Ly phiên bản selfie có gương mặt thon gọn hơn mà thôi. Trước khi gây chú ý tại Người ấy là ai, Kiều Ly từng được cộng đồng mạng biết đến với bộ ảnh “Đưa em đi khắp Bali” cực kỳ đẹp, do chính bạn trai cũ của cô - nhiếp ảnh Ngọc Long thực hiện. Tiếc rằng sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đã chia tay vì khác biệt về quan điểm sống. Trong bộ ảnh “Đưa em đi khắp Bali”, cư dân mạng không chỉ ấn tượng với cảnh sắc đảo Bali mà còn đặc biệt chú ý đến cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa của Kiều Ly. Không chỉ sở hữu ba vòng ấn tượng mà Kiều Ly còn có cơ bụng số 11 - niềm mơ ước của mọi cô gái, vì chỉ những cô nàng tập thể thao chăm chỉ trong thời gian dài, ăn uống khoa học mới có được vòng eo không chút mỡ thừa như Kiều Ly. Cho đến bây giờ, bộ ảnh của Kiều Ly vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ vì quá ấn tượng, từ thần thái của nữ chính đến màu sắc, góc chụp.

