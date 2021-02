Dàn sao showbiz bất ngờ "bẻ lái" sang ngành công nghiệp game

Tháng 8/2020, thông tin Ngô Kiến Huy ngỏ ý gia nhập SBTC khiến cộng đồng game Việt không khỏi bất ngờ. Không chỉ là một ca sĩ, MC mà chủ bản hit "Truyền Thái Y" còn được cộng đồng biết đến như là một trong những người hoạt động trong showbiz nhưng lại có một niềm đam mê mạnh mẽ với game. Ngô Kiến Huy có mối quan hệ khá thân thiết với một loạt những tuyển thủ chuyên nghiệp của làng LMHT Việt Nam. Thậm chí, anh còn từng hé lộ rằng bản thân đã mua một dàn PC trị giá 70 triệu đồng chỉ để phục vụ mục đích chơi game và giải trí. Sau một thời gian rút lui khỏi showbiz, ngày 9/7/2020, Khởi My đã ký hợp đồng chính thức với công ty quản lý, chuyển hướng làm streamer. Cô stream LMHT và nhiều tựa game khác theo phong cách tấu hài, phục vụ cho khán giả trên nền tảng Facebook Gaming. Khởi My thường livestream LMHT và một số tựa game offline khác trên trang cá nhân nhưng chỉ với mục đích stream cho vui để thỏa mãn đam mê. Được biết đến là diễn viên ngạch chính thống và có kinh nghiệm 10 năm diễn xuất, tuy nhiên, trong vòng hai năm nay, Vương Anh Ole dường như "im hơi lặng tiếng" trên sóng truyền hình để tập trung phát triển bản thân ở một lĩnh vực mới: Streamer. Hiện tại, Vương Anh Ole đang đầu quân làm streamer cho một công ty và đã ký hợp đồng với Facebook Gaming từ hồi tháng 1/2019. Trước đó, anh cùng cộng sự đã mất hơn nửa năm để nghiên cứu về thị trường game và ngành công nghiệp Stream từ tháng 6/2018. An Vy chính là cô nàng diễn viên trẻ bước ra từ hàng loạt bộ phim của FapTV như Em Của Anh, Đừng Là Của Ai,… Song song với vai trò là một diễn viên, đầu năm 2020, cô nàng bắt đầu thử sức với công việc streamer – một ngành nghề đang khá hot hiện nay. Thông tin hot girl An Vy bất ngờ ra mắt trong vai trò một streamer khiến làng game Việt rộn ràng bởi lại chào đón một "nữ thần" nhan sắc mới. Vinh Râu là gương mặt gạo cội của nhóm hài FAPTV và cũng rất quen thuộc với nhiều khán giả. Trong vài tháng trở lại đây, anh bất ngờ livestream FIFA Online 4 trên chính Facebook của mình. Thậm chí, livestream của Vinh Râu có kèm cả link donate, không khác gì những streamer chuyên nghiệp. Đặng Phạm Phương Chi sở hữu profile cực khủng với hàng loạt danh hiệu tại nhiều cuộc thi thời trang, sắc đẹp. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước quyết định bỏ showbiz và rẽ sang làm streamer của cô nàng. Hiện tại, Phương Chi The Face đang là một hot streamer LMHT đình đám và tài năng của công ty 20Sections với nick name Chi Chi. Trước đó, cô cũng từng là nữ game thủ xinh đẹp thuộc biên chế FFQ. Mời quý độc giả xem video: Để STREAMER trở thành một Nghề Chuyên Nghiệp - PEW PEW - HOÀNG VĂN KHOA - Nguồn: VTV TSTC

