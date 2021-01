Hot streamer xinh như thiên thần, "come back" sau 1 năm vắng bóng

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nữ streamer xinh đẹp Hà An Hy mới đây bất ngờ đăng tải bức ảnh cùng dòng trạng thái chia sẻ cùng các fan hâm mộ về việc trở lại với sóng livestream. Bài đăng của streamer Hà An Hy ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ, với hàng chục nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ. Khi được hỏi về lý do “đóng băng” mọi hoạt động, Hà An Hy cho biết thời gian qua cô dành để nghỉ ngơi và hoàn thiện bản thân. Việc không lên sóng khiến nữ streamer này vô cùng nhơ fan và màn hình stream. Bên cạnh đó, nữ streamer Hà An Hy cũng cho biết thêm: "Streamer không phải là một công việc dễ đối với phái nữ, vì vậy mình muốn để bản thân có sự chuẩn bị chỉn chu nhất rồi mới quay lại. Mình cảm thấy may mắn vì lần comeback này vẫn nhận được sự động viên, giúp đỡ của công ty và đông đảo người hâm mộ". Sau khi “comeback”, mỗi buổi livestream của An Hy đã có tới hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận tích cực từ người theo dõi. Phong độ và kỹ năng chơi game của An Hy không hề giảm sút sau một thời gian dài mà còn được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, các fan cũng nhận thấy ngoại hình của An Hy xinh xắn, dễ thương hơn trước, chỉ có cách nói chuyện điệu đà nữ tính là vẫn vậy. Cũng trong lần trở lại này, An Hy bật mí rằng mình đang có ý định trải nghiệm nhiều tựa game hơn để làm đa dạng kĩ năng của mình. Ở tuổi 22, Hà An Hy đang chứng minh cho cộng đồng mạng thấy cô là một streamer năng động, đa tài, không ngần ngại thay đổi hình ảnh. Với nhiều sự thay đổi tích cực, đây là lần "come back" rất đáng mong chờ của An Hy. Hà An Hy có tên thật là Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1998. Cô là một trong những streamer của BOX Studio, nổi lên nhờ lối nói chuyện và ngoại hình dễ thương có nét giống các cô gái Nhật. Mời quý độc giả xem video: Những cặp đôi trong giới streamer được mong chờ sớm về chung một nhà - Nguồn: Saostar

