Dàn nữ streamer làm fan ngỡ ngàng khi tiết lộ tuổi thật

Bé My tên thật là Sầm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 21/2/2001. Cô nàng có quê gốc tại Cao Bằng, hiện hiện làm việc ở TP HCM. Nữ streamer này gây ấn tượng bằng việc có thể nói được nhiều chất giọng khác nhau. Từng làm nhiều công việc: từ bán tạp hoá, nhân viên quán cà phê, phục vụ quán ăn, làm cho shop đồ và tập múa đi biểu diễn đám cưới…, để đạt được những thành công như hiện nay, mỗi ngày Bé My dành từ 4 – 6 giờ mỗi ngày cho việc chơi game và livestream. Bé My tâm sự, với cô game trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giúp nữ streamer thay đổi tư duy cũng như mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Hạ Mi tên thật là Nguyễn Thu Minh, sinh năm 1993, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tự nhận mình là một người có tính cách khá sôi nổi và thích tự do nên cô cảm thấy công việc văn phòng không hề hợp với bản thân sau 2 năm gắn bó. Với nét ngây thơ, trong sáng cùng phong cách nói chuyện cuốn hút, Hạ Mi thu hút được một lượng fan đông đảo. Sau khoảng thời gian theo đuổi nghề streamer, đến nay cô nàng đã sở hữu lượng fan “khủng” với gần 1,3 triệu người theo dõi trên fanpage. Đặc biệt, là những thế hệ 9X đời đầu nhưng nét mặt trẻ con và chất giọng đáng yêu của cô nàng khiến cho Hạ Mi không hề thua kém những bạn trẻ 2K. Alice là sinh năm 2003, là một cái tên được nhiều người biết đến khi gắn bó với Free Fire. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt baby và giọng nói dễ thương nên gái xinh này luôn chiếm được cảm tình của người xem mỗi khi lên sóng livestream. Ngoài đời, Alice chuộng trang phục trẻ trung, gợi cảm, đúng chuẩn style hot teen bây giờ. Alice tưng gặp không ít sự cố đang tiếc nhưng với sự động viên và an ủi rất lớn của gia đình, người thân, bạn bè cả những con người ở Team Heavy, gái xinh này đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. Park Min Jung là một nữ streamer nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô nàng là cái tên khá nổi bật và có sức ảnh hưởng trong nền tảng live stream Afreeca TV. Sinh năm 1995 với thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 ngộp thở thế nhưng Park Min Jung sở hữu gương mặt với nhan sắc ngược lại. Nếu chỉ ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của Park Min Jung, chắc chắn không ít người hiểu lầm rằng, cô mới chỉ là nữ sinh trung học. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

Bé My tên thật là Sầm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 21/2/2001. Cô nàng có quê gốc tại Cao Bằng, hiện hiện làm việc ở TP HCM. Nữ streamer này gây ấn tượng bằng việc có thể nói được nhiều chất giọng khác nhau. Từng làm nhiều công việc: từ bán tạp hoá, nhân viên quán cà phê, phục vụ quán ăn, làm cho shop đồ và tập múa đi biểu diễn đám cưới…, để đạt được những thành công như hiện nay, mỗi ngày Bé My dành từ 4 – 6 giờ mỗi ngày cho việc chơi game và livestream. Bé My tâm sự, với cô game trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giúp nữ streamer thay đổi tư duy cũng như mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Hạ Mi tên thật là Nguyễn Thu Minh, sinh năm 1993, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tự nhận mình là một người có tính cách khá sôi nổi và thích tự do nên cô cảm thấy công việc văn phòng không hề hợp với bản thân sau 2 năm gắn bó. Với nét ngây thơ, trong sáng cùng phong cách nói chuyện cuốn hút, Hạ Mi thu hút được một lượng fan đông đảo. Sau khoảng thời gian theo đuổi nghề streamer, đến nay cô nàng đã sở hữu lượng fan “khủng” với gần 1,3 triệu người theo dõi trên fanpage. Đặc biệt, là những thế hệ 9X đời đầu nhưng nét mặt trẻ con và chất giọng đáng yêu của cô nàng khiến cho Hạ Mi không hề thua kém những bạn trẻ 2K. Alice là sinh năm 2003, là một cái tên được nhiều người biết đến khi gắn bó với Free Fire. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt baby và giọng nói dễ thương nên gái xinh này luôn chiếm được cảm tình của người xem mỗi khi lên sóng livestream. Ngoài đời, Alice chuộng trang phục trẻ trung, gợi cảm, đúng chuẩn style hot teen bây giờ. Alice tưng gặp không ít sự cố đang tiếc nhưng với sự động viên và an ủi rất lớn của gia đình, người thân, bạn bè cả những con người ở Team Heavy, gái xinh này đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. Park Min Jung là một nữ streamer nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô nàng là cái tên khá nổi bật và có sức ảnh hưởng trong nền tảng live stream Afreeca TV. Sinh năm 1995 với thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 ngộp thở thế nhưng Park Min Jung sở hữu gương mặt với nhan sắc ngược lại. Nếu chỉ ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của Park Min Jung, chắc chắn không ít người hiểu lầm rằng, cô mới chỉ là nữ sinh trung học. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News