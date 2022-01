Loạt nữ streamer có thân hình nóng bỏng nhất làng game Việt

Mở đầu cho danh sách cực phẩm trong làng game Việt là nữ streamer Thủy Tiên. Cô nàng gốc Hà Nội này sở hữu kĩ năng chơi game đỉnh cao, cách nói chuyện có duyên cùng thân hình bốc lửa. Thủy Tiên được biết đến khi trở thành game thủ Liên Minh Huyền Thoại kỳ cựu với 4 năm chinh chiến. Cô nàng này cũng từng hé lộ độ "nghiền" game ngay từ khi còn nhỏ. Nhân vật tiếp theo trong danh sách dàn nữ streamer sở hữu thân hình nóng bỏng là An Vy. Trước đó, cô nàng từng nổi danh nhờ series Em của anh đừng của ai của FAPtv ra mắt vào năm 2017. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi An Vy lên như diều gặp gió. Với khuôn mặt đẹp như thiên thần cùng body nóng bỏng, kênh stream của cô nàng nhanh chóng đạt được hàng triệu follow. Nhắc đến những streamer xinh đẹp, gợi cảm mà quên đi cái tên Linh Chichan quả là 1 thiếu xót. Hot girl sinh năm 2002 này gây ấn tượng nhờ body vòng nào ra vòng đó. Cũng chính nhờ sức hút từ body bốc lửa, Linh Chichan thu hút được đông đảo lượng fan. Không những vậy, cô nàng gen Z thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe vòng một căng tròn và trắng mịn. Cô Chip (tên thật Phạm Tố Uyên, sinh năm 1999) cũng là một trong những streamer nóng bỏng nhất hiện tại. Cô Chip là một trong những streamer yêu thích của những người muốn xem các nội dung về PUBG, Liên Quân Mobile hay Đấu Trường Chân Lý. Bóng hồng nóng bỏng thường xuyên checkin "chanh sả" không thể thiếu cô nàng Ohsusu. Cô được biết đến với tựa game LMHT và là thành viên của 'The Queen Team' - nơi tập hợp những nữ game thủ xinh đẹp của Việt Nam. Danh hiệu nữ streamer nóng bỏng nhất làng game Việt thuộc về Mai Dora, nàng hotgirl thường xuyên "đốt mắt" người xem bằng cách cập nhật những bức hình không thể táo bạo hơn. Cô là hot girl khá nổi tiếng trên mạng xã hội đồng thời cũng là diễn viên trẻ tài năng, thường xuyên vào những vai nữ sinh học đường. Bên cạnh đó, Mai Dora còn là một MC của giải đấu LMHT. Là streamer được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều trong năm 2021 với nhiều lùm xùm, song không thể phủ nhận vẻ đẹp quyến rũ của Quỳnh Alee. Quỳnh Alee tên thật là Bùi Thị Quỳnh, SN 2001 và hiện tại đang là một streamer, Hot TikToker nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

