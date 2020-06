Dàn nữ chính "Người ấy là ai" được khen vì nhan sắc thăng hạng

Hot girl Hà Thành Kiều Ly Phạm là một trong những chính hiếm hoi sở hữu nhan sắc xinh đẹp từ ngoài đời lẫn lên sóng, dù make up đơn giản thế nhưng gương mặt của cô gái này không hề thua kém gì ảnh trên mạng. Kiều Ly có thể nói là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái thời nay khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp tươi trẻ ở tuổi 28 còn có sự nghiệp ổn định, đáng ngưỡng mộ. Lên sóng Người ấy là ai tập 6, Kiều Ly make up với tông cam nhẹ nhàng, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng tôn lên nhan sắc kiều diễm. Ngoài đời Kiều Ly là một nữ CEO thời trang vô cùng xinh đẹp. Ngoài Kiều Ly, nữ ca sĩ Cara Phương cũng sở hữu nhan sắc không hề kém cạnh gì. Xuất hiện tại tập 5 Người ấy là ai, Cara gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ suit thể hiện cá tính và gu thời trang riêng biệt của mình. Khi so sánh hai hình ảnh khi lên sóng và trên MXH có thể thấy nhan sắc cô nàng không hề khác biệt gì. Cara vẫn luôn trung thành với tone cam nhẹ nhàng, quyến rũ kể cả khi lên sóng, dù ekip chương trình có make up nhạt nhoà nhưng khó mà dìm được vẻ đẹp của Cara. Không sắc sảo như hai cô gái trên, Huyền Thoại - nữ chính Người ấy là ai tập 4 lại cực kỳ mong manh, ngọt ngào trong bộ đầm trắng tinh khôi gợi cảm. Cô nàng sở hữu đôi mắt to sáng long lanh, đôi môi cong hờ hững và sống mũi thanh thoát, các đường nét vô cùng hài hòa nên không thể bị dìm bởi ekip make up của chương trình. Nụ cười nhẹ nhàng và cách nói chuyện từ tốn của Huyền Thoại đã đốn tin khán giả xem chương trình ngày hôm đó. Ngoài đời Huyền Thoại lại ít cười hơn so với khi lên hình, thế nhưng cô nàng vẫn cuốn hút hơn bao giờ hết. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ chính khóc vì CHỌN LỰA SAI, gửi lời xin lỗi bạn gái SOÁI CA PHONG ĐỘ - Nguồn: Vie Channel - HTV2



