Dân mạng xôn xao phim "Về nhà đi con" có phần hai, đâu là sự thật?

Năm 2019, bộ phim " Về nhà đi con" với dàn diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Hân, Bảo Thanh, Trung Anh, Quốc Trường... thu hút sự chú ý của người hâm mộ phim Việt. Từng chi tiết của phim trở thành vấn đề bàn tán xôn xao trên mọi ngóc ngách của MXH. Mặc dù đã kết thúc nhưng những dư âm của phim "Về nhà đi con" vẫn còn âm ỉ trong khán giả. Đặc biệt, câu hỏi được các fan đặt ra rằng liệu bộ phim từng "top trend" này chuẩn bị có phần 2? Tin đồn bộ phim Về nhà đi con có phần 2 càng khiến nhiều người tin hơn khi trên các diễn đàn MXH bất ngờ chia sẻ 1 clip, trông giống như trailer của một tập phim mới, với sự xuất hiện của đầy đủ các diễn viên. Nếu để ý kĩ, trước đó không lâu, trên trang cá nhân của "chị cả" Thu Quỳnh (thủ vai Huệ), MC Tuấn Tú (thủ vai Quốc), và chính Bảo Hân (thủ vai Dương) đã đồng loạt đăng tải các hình ảnh thân thiết của đầy đủ các thành viên trong gia đình quốc dân, khiến nhiều khán giả đã phấn khích khi nghĩ rằng "Về Nhà Đi Con" đang âm thầm ấn máy phần 2. Bên cạnh đó, 1 đoạn trailer được cho rằng là phần hai của bộ phim Về nhà đi con cũng được tìm thấy trên Youtube. Tuy nhiên, sự thật thì đây là một đoạn clip quảng cáo của một nhãn hàng mang tên Về nhà ăn cơm. Theo dõi kĩ clip xuất hiện trên Youtube, các fan sẽ thấy có vẻ như phần 2 phỏng đoán này tập trung xoay quanh cuộc sống của Dương – cô con út tomboy của gia đình với chi tiết gây shock các fans: Dương đã có người yêu (được giấu mặt trong video) và cãi nhau với bố Sơn vì lí do thường xuyên bỏ bữa, không về nhà ăn cơm do đi chơi với… bạn trai mới (?!) Trailer được đẩy cao trào với cảnh Dương khóc sau khi bị bố mắng rất to, và kết thúc bằng cảnh Dương bỏ nhà, lững thững đi một mình buồn bã khi trời đã chập tối… Khỏi phải nói, sau khi các fans Về Nhà Đi Con đã phấn khích như thế nào khi xem trailer Về nhà ăn cơm. Đặc biệt chi tiết Dương có bạn trai khiến ai cũng tò mò rằng: sau chú Quốc, ai đã có đủ khả năng "đốn gục" trái tim cô nàng tomboy này đến mức để Dương… quên cả về nhà ăn cơm & cãi nhau với bố? Sau khi đoạn trailer Về nhà ăn cơm lên sóng, dân mạng đã nhanh chóng để lại bình luận dưới clip. Đa phần họ đều rất trông chờ phần 2 của bộ phim Về nhà đi con với nhiều tình tiết hấp dẫn và gay cấn hơn. Những câu hỏi phim Về nhà đi con có phần 2 liên tục được CĐM đặt trên Facebook của các nhân vật chính như Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân...... Mời quý độc giả xem clip Phim ngắn "Về Nhà Ăn Cơm" - Nguồn:VinMart - An Tâm Mua Sắm Mỗi Ngày

