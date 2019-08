Dàn hot girl đóng vai quần chúng “Về nhà đi con” bị ném đá sấp mặt vì “tạo nét“

Cách đây 2 tháng, Khánh My là cái tên gây bão khi vào vai "tiểu tam", xen vào chuyện tình giữa Thư và Vũ trong bộ phim "Về nhà đi con". Khánh My bắt đầu gây bão khi sớm đăng đàn tuyên bố: "Tôi sẽ có cảnh xuất hiện cùng Thư và Vũ, cứ chờ xem!" khiến khán giả chờ đợi. Tuy nhiên, sự thất vọng trở thành cơn "thịnh nộ" của khán giả phim Về nhà đi con khi Khánh My chỉ lướt qua đúng 2 giây và thậm chí chỉ lên sóng được mỗi cái bóng lưng. Màn "gáy sớm" hài hước của Khánh My đã khiến dân mạng được phen cười bể bụng. Drama của Khánh My chưa kết thúc thì lại thêm gái xinh của phim Về nhà đi con dính vào vòng thị phi, đó là Châm Sứa (tên thật: Châm Anh, sinh năm 1996). Châm Sứa vào vai nhân viên của nhân vật Quốc, lên sóng trong khoảng 3-4 phân cảnh và có cả thoại. Tuy nhiên, câu phát ngôn của cô nàng đã gây sốt khi đá xoáy Khánh My rằng: "Nghe nói chỉ được xuất hiện 2s tập cuối mà bạn ý LÀM HẲN MỘT album suốt từ khi tham gia phim đến giờ.Thôi sân si tới đây thôi. CÀ KHỊA VÌ ĐAM MÊ. Cuộc đời này đúng là: HÀI". Màn cà khịa rất gì và này nọ của Châm Sứa nhanh chóng được 500 anh em bấm like. Lên phim thì không ai chú ý chứ chỉ cần chút "khẩu nghiệp" là được quan tâm rần rần, quả là biết cách "tạo nét". Ở tập 31, cô thư ký sexy khiến Vũ phải nói ra một câu đậm chất tổng tài là: "Ngốc, bố anh trừ thì anh tăng lương cho em, có gì đâu!" nhận được rất nhiều sự chú ý. Chỉ xuất hiện trong 2 phân cảnh nhưng cô nàng khiến dân tình nhao nhao đi tìm info. Tuy nhiên, đây không phải gương mặt xa lạ với dân mạng có tên Trà My. Trước khi tham gia Về nhà đi con, Trà My từng góp mặt trong serie clip hài của Kem Xôi TV, chương trình "Nóng cùng World Cup" cùng hội hot girl đình đám như Trâm Anh, Trương Hoàng Mai Anh và là đại diện cho đội tuyển Iceland. Gái lạ cùng Vũ vào khách sạn và suýt "chơi đẹp" chàng thiếu gia một vố cũng là một gương mặt không quá xa lạ. Cô nàng này là Cao Diệp Anh - từng tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup" và đóng vai phụ trong phim "Quỳnh Búp Bê". Trước đây, Diệp Anh từng "mất điểm" khá nhiều khi tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup" cùng với Trâm Anh, Trương Hoàng Mai Anh. Cô nàng từng xuất hiện trong chương trình bình luận trận đấu của Brazil - Thuỵ Sĩ và gây sốt với phát ngôn cho rằng mình đã xem Brazil đá từ những năm 2000, thời còn Ronaldo và... Pele. Trong khi đó, Pele đã giải nghệ từ năm 1977 của thế kỷ trước.

