Dân mạng tiếc nuối vì Tuyệt tình cốc Đà Lạt chính thức đóng cửa

Nickname B.H chia sẻ: "Khóc triệu dòng sông. Mình còn chưa có tấm hình nào đàng hoàng ở đây mà…". Bên cạnh đó, là ý kiến của N.D cho rằng: "Phải chi bài đăng sớm xíu, làm mình lết vô tới nơi, mất công toi".

Lý do Tuyệt tình cốc Đà Lạt bị đóng cửa là do nơi này là một địa điểm du lịch tự phát, chưa có bên nào đứng ra nhận quản lý. Được biết, nơi này thực chất là một mỏ đá do một công ty khai thắc làm đường trước đây. Sau một thời gian ngừng khai thác, mưa và các mạch nước ngầm đã tạo nên hồ nước có màu xanh lạ mắt. Hồ tại Tuyệt tình cốc sâu 7 m, khúc lên có một tảng đá lớn và lởm chởm. Quãng đường từ thành phố Đà Lạt đến Tuyệt tình cốc khoảng 30 km với 6 km đường rừng gập ghềnh, trơn trượt rất khó đi vì vậy chính quyền địa phương đã quyết định hút sạch nước trong hồ và lập hàng rào để kịp thời ngăn chặn những hành vi cố tình xâm nhập hoặc phá hoại.

Tọa lạc tại thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Tuyệt tình cốc ở Đà Lạt là địa điểm du lịch thu hút giới trẻ từ khoảng năm 2017. Giữa núi rừng hoang sơ, bên những vách núi đá đầy màu sắc, hồ nước trong vắt với màu xanh ngọc bích in bóng mây trời thu hút biết bao du khách đến tham quan và chụp hình. Tuy nhiên, đường đi khá hiểm trở, hồ nước sâu và những vách đá dựng đứng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Trước đó, Á hậu Thư Dung từng khiến dư luận dấy lên tranh cãi khi công bố bộ ảnh phản cảm chụp tại Tuyệt tình cốc. Nhiều người cho rằng, bộ ảnh làm hỏng hình ảnh nên thơ của Đà Lạt. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã quyết định đóng cửa nơi này.

