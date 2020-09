Dàn hot girl Việt "phản đòn" khi bị chê ăn bám, anti fan xanh mặt

Với hội thích theo dõi hot girl Việt trên mạng, Quang Đạt và Hà Trúc là một trong những cặp đôi hoàn hảo nhất nhì. Ấy thế mà mới đây, Hà Trúc cũng không nằm ngoài lời chê bai từ CĐM khi nhận ask về việc "ăn bám, đào mỏ" của anti-fan. Đáp trả ý kiến này, hot girl Hà Trúc chỉ thả nhẹ một câu hỏi nhưng có sức nặng ghê gớm: "24 tuổi có công ty và một (vài) căn nhà, chưa đủ hả?". Quyết định kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức chỉ sau 5 tháng công khai tình cảm, Nhật Linh cũng nhận về không ít ý kiến của dân mạng. Thậm chí có người còn hỏi cô nàng chuyện để "chồng nuôi". Trả lời ý kiến này, hot girl xứ Nghệ đã không e ngại: "Bạn nghĩ sao? Mình thì có cả nghề chính lẫn nghề phụ. Phụ chồng việc nhà với nuôi con còn bản thân tự lo được. Ai chưa được thì cố gắng thôi, việc gì phải tiêu cực nhỉ? Miễn chồng yêu!". Với màn trả lời hết sức xuất sắc, Nhật Linh khiến các anti-fan của mình phải "trật tự". Đính hôn với Xemesis - streamer giàu nhất Việt Nam từ năm 17 tuổi nên hot girl Xoài Non (Trang Phạm) gặp không ít lời đàm tiếu, trong đó có cả chuyện ham lấy chồng giàu. Tuy nhiên, Xoài Non thẳng thắn khẳng định đã tự lập từ khi 15 tuổi, có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống của bản thân. Hơn nữa cô nàng hot girl 10X cũng nhiều lần nhấn mạnh Xemesis sẽ không bao giờ chọn vợ chỉ biết ăn bám. Sau khi yêu bạn trai rich kid Minh Trần, hot girl đình đám Mai Diz cũng bị anti-fan cho rằng đang "đào mỏ" hay "ăn bám". Sau khi nhận lời gièm pha, ai Diz khoe luôn xế hộp tự tậu ở tuổi 19, cho biết đó là tiền do mình tự làm ra và được ba mẹ hỗ trợ một ít. Mai Diz cũng chia sẻ luôn: "Không bao giờ khi dễ những người làm thêm cả, chỉ khi dễ những đứa rảnh rang thấy người ta có mà không biết có từ đâu ra rồi nói xấu người ta thôi". Mời quý độc giả xem video: Sống ảo với món ăn cùng Hà Trúc - Nguồn: TechMag Vietnam

