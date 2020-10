Dàn hot girl Việt bị dân mạng soi chỉnh ảnh bóp méo cả người

Mới đây, hot girl Trâm Anh bị dân mạng soi ra việc photoshop quá đà khi đăng tải hình ảnh diện đầm tông màu tím cup ngực khéo khoe được vòng 1 và eo con kiến. Tuy nhiên, mỹ nhân quê Thanh Hóa lại khiến fan bất ngờ khi thừa nhận phải chỉnh ảnh mới có được vòng eo hoàn hảo này. "Bóp eo hơi quá đà. Xin lỗi quý dị", cô viết. Ngay sau đó, Trâm Anh cũng khoe loạt ảnh diện bikini nóng bỏng. Sau khi giảm cân thành công, hot girl 9X tự tin khoe hình thể. Không riêng gì Trâm Anh, hot girl Cà Mau cũng là tín đồ của công nghệ chỉnh sửa ảnh để có thân hình đẹp. Không ít bức ảnh sống ảo của cô nàng bị dân mạng "soi" ra chỉnh sửa ảnh đến méo cả cửa. Ngay đến cả thành bể bơi cũng méo mó vì hot girl Cà Mau chỉnh ảnh quá tay. Không chỉ gây sốt với màn "dao kéo" nhan sắc, hot girl Lưu Đê Ly còn khiến không ít người ngỡ ngàng bởi màn photoshop bóp eo “ảo tung chảo”. Cụ thể, cùng đăng một bức hình nhưng vóc dáng của Lưu Đê Ly trong hình được chính cô đăng tải lại trông khác hoàn toàn so với hình mà ông xã - HuyDX đăng tải. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Đê Ly bị dân mạng săm soi chuyện photoshop để có được hình ảnh sống ảo trên mạng xã hội. Trước đó, hot girl này từng nhiều lần bị ném đá vì chỉnh sửa hình ảnh quá đà đến móp, méo vạn vật. Hình ảnh trái ngược của "hot girl Kính Vạn Hoa" Angela Phương Trinh trong hậu trường so với ảnh đã chỉnh sửa khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi tác dụng thần kỳ của photoshop. Hot girl phòng gym Xuân Anh từng gây sốt khi đi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình cũng khiến fan thót tim khi lộ ra hình ảnh chưa kéo chân, chỉnh da mịn màng trắng nõn. Trong ảnh do cô nàng tự up lên, Xuân Anh sở hữu đôi chân thon dài, vóc dáng bốc lửa đáng ngưỡng mộ. Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm cũng từng "dính" vào "phốt" chỉnh ảnh quá đà, đến mức chân bị lõm cả vào. Bức ảnh đó cô nàng diện set đồ khá gợi cảm với áo quây và váy trắng, khoe khéo được đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon gọn của mình. Dù vậy, loạt ảnh mới của Thanh Tâm vẫn nhận về tranh cãi trái chiều do có cư dân mạng phát hiện cô nàng chỉnh ảnh đến lõm cả chân. Phần ảnh bị chỉnh sửa quá đà làm chân của hot girl “bắp cần bơ” bị lõm đã được dân mạng zoom kỹ vào, gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Có người cho rằng, đây chỉ là lỗi nhỏ không đáng trách bởi Thanh Tâm vẫn hiện lên rất xinh đẹp trong những bức hình khác nhưng cũng có người khó tính hơn, chê nàng hot girl chỉnh quá tay như lừa dối người hâm mộ. Bạn gái hot girl của Karik vừa qua cũng khiến dân tình soi chỉnh ảnh "sống ảo" quá đà, lộ liễu. Cụ thể, trong một hình ảnh được Bella đăng tải vào tháng 7/2020, dân mạng nhanh mắt chú ý đến chi tiết đầu gối bỗng dưng biến mất do dùng thủ thuật photoshop để kéo chân dài. Trước những lời bàn tán xôn xao, ngay lập tức, bạn gái Karik lên tiếng thừa nhận: "Xin lỗi, hôm đó photoshop mất tiêu cái đầu gối, xin lỗi, xin lỗi". Bạn gái nam rapper đình đám không hề phủ nhận khi bị soi "sống ảo", đồng thời cô còn gây thiện cảm hơn vì hành động rối rít gửi lời xin lỗi fan. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" - Nguồn: YAN News

