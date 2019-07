Dàn gái xinh càng ngày càng hot sau khi trở thành "người tình" của ca sĩ Việt

Soobin Hoàng Sơn ra mắt MV Nếu ngày ấy và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ chính trong MV do diễn viên trẻ Quỳnh Lương đảm nhận. Ngay sau khi xuất hiện, dân mạng dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Quỳnh Lương như "gương mặt thanh tú", "kiêu sa" và "đẹp cuốn hút". Hiện tại, Quỳnh Lương là người mẫu lookbook đắt show tại Hà Nội. Sau lần trở thành "người tình Soobin", cô được nhận xét là gương mặt triển vọng, có thể tỏa sáng nếu được giao những vai diễn dài hơi hơn. Trong MV Sóng gió của Jack, người ta chú ý tời "bóng hồng" Trần Nguyễn Thiên An. Với gương mặt được nhận xét xinh nhẹ nhàng, cô gái sinh năm 1998 nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Thiên An đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế của Đại học Công nghệ TP.HCM và từng giành giải á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech 2017. Ngoài đời, Thiên An có gu thời trang trẻ trung, năng động. Nữ sinh 21 tuổi không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật mà còn ghi điểm bởi gương mặt sắc sảo, nụ cười duyên. MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP gây tiếng vang lớn không chỉ bởi sự xuất hiện của rapper nổi tiếng Snoop Dogg mà còn có dàn mỹ nhân nóng bỏng. Trong đó, cái tên Taylor Tran (25 tuổi) là người mẫu, chuyên gia trang điểm và vũ công hip hop tại Mỹ. Một số khán giả Việt biết đến Taylor vì cô từng được đồn tham gia Asia's Next Top Model 2018. Taylor Trần sở hữu chiều cao 1,7 m, vóc dáng mảnh mai, gương mặt lai Á - Âu xinh đẹp, ngọt ngào. Tháng 5/2019, rapper Binz ra mắt MV GENE. Ngoài giai điệu và lời bài hát bắt tai, dân tình còn chú ý đến nhan sắc của nữ chính xuất hiện bên cạnh Binz. Đó là Nguyễn Tường San (sinh năm 2000), cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), hiện là sinh viên Đại học RMIT. Tường San được biết đến là gương mặt mẫu lookbook khá nổi tại Hà Nội. Trong lần thử sức đầu tiên ở lĩnh vực diễn xuất, 10X nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Từ phong cách, thần thái, cho đến body, Tường San đều khiến người xem phải "trầm trồ". Tường San cao 1,70 m, sở hữu thần thái sang chảnh, lạnh lùng.

