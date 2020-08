"Đàn em" H'hen Niê gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Một trong những thí sinh mới nhất và khiến dân tình quan tâm của Hoa hậu Việt Nam 2020 là Nguyễn An Khương (sinh năm 2000) đến từ Hà Tĩnh. Người đẹp này hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM - ngôi trường mà Hoa hậu H'hen Niê từng theo học. An Khương là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 thu hút sự chú ý của nhiều người.Hot girl 2K từng lọt vào vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 2020 khu vực phía Nam trước khi đến với cuộc thi nhan sắc này. Cô nàng cũng đang làm mẫu ảnh cho một số shop thời trang nổi tiếng. Động lực chính khiến cô bạn đăng kí tham dự Hoa hậu Việt Nam là những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em và cộng đồng của chương trình. Chiều cao 1m64 của An Khương không phải quá nổi bật tại một cuộc thi nhan sắc nhưng cô bạn không quá lo lắng. An Khương thường xuyên đăng tải những hình ảnh cực kì xinh xắn trẻ trung lên trang cá nhân. Gương mặt trái xoan, làn da trắng trẻo cùng mái tóc dài đen mượt của cô bạn khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi. Góc nghiêng khuôn mặt của An Khương cũng cực kỳ cuốn hút. Mái tóc đen dài mượt là một trong những điểm nhấn của An Khương. Mời quý độc giả đón xem thêm video Giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, Hoa Hậu Việt Nam 2020 trở lại siêu hoành tráng! - Nguồn: YAN News

