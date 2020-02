Dàn “cô chiêu” nhà đại gia Việt mới ít tuổi đã thành danh

Primmy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo (25 tuổi), cô là ái nữ hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). Primmy Trương được đào tạo theo hướng tốt nhất với đầy đủ kỹ năng, xây dựng hình ảnh và phát triển bản thân. Cô nàng này từng học về Kỹ năng trình diễn sân khấu, Xây dựng hình ảnh cá nhân tại những hệ thống khác của trường John Robert Powers ở Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và New York (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, cô trở về ngôi trường của bố và giữ vai trò quản lý tài chính. Bên cạnh đó, Primmy Trương cũng được biết đến với khả năng chơi piano. Trên Instagram, cô thường xuyên đăng tải video đánh đàn để chia sẻ niềm đam mê của mình với mọi người. Tiên Nguyễn (24 tuổi) là ái nữ nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn – bố chồng “đả nữ” Tăng Thanh Hà. Gia đình cô nàng nổi tiếng bởi sự giàu có, đẳng cấp và quyền lực. Vì thế cô nàng có một cuộc sống như mơ và vô cùng xa hoa. Trên Instagram, tiểu thư nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ hình ảnh các chuyến du lịch sang chảnh, nghỉ dưỡng trong các căn biệt thự mang phong cách hoàng gia… Ngoài ra cô còn khiến nhiều người trầm trồ và ghen tị khi thường xuyên góp mặt trong những sự kiện nổi tiếng ở nước ngoài như London Fashion Week,… Tiên Nguyễn sở hữu nhan sắc không thua kém gì hotgirl với phong cách ăn mặc vô cùng sành điệu và sexy. Dù không nổi bật về chiều cao nhưng cô lại có số đo 3 vòng hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Tiểu thư Anh Sa (26 tuổi) là con gái cưng của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh và Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Cô là bản sao hoàn hảo của người mẹ nổi tiếng, từ thần thái đến dáng vóc. Gia đình cô nàng có di truyền mẹ đẹp con xinh, 3 người phụ nữ - 3 thế hệ đều quý phái, xinh đẹp rạng ngời. Bà ngoại của Sa là giảng viên âm nhạc, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, trí thức. Cuộc sống của Anh Sa có thể nói là trải đầy nhung lụa khi sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Những món đồ hàng hiệu xa xỉ, đắt đỏ chắc chắn là nằm trong tầm tay. Tuy nhiên thay vì chọn con đường nổi tiếng giống mẹ, Anh Sa lại chọn học hành là mối quan tâm lớn nhất. Cô du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Cô từng có mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường vào năm 2015. Nguyễn Ngọc Mỹ (29 tuổi) là ái nữ của đại gia Nguyễn Tuấn Hải – ông chủ tập đoàn Alphanam. Cô nàng nổi bật với nhan sắc xinh như hoa hậu và được nhắc đến như một doanh nhân trẻ với khối tài sản khổng lồ trong tập đoàn của bố. Khác với tưởng tượng của nhiều người về cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ, Ngọc Mỹ đã phải học cách tự mình đương đầu với những khó khăn và thách thức "hà khắc" từ bố. Năm 2015, Ngọc Mỹ có mặt trong danh sách 30 Under 30, khi mới 24 tuổi. Năm 2017, cô là người trẻ nhất trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của Forbes Việt Nam.

