Đám cưới làng bóng đá đắt đỏ, gây chú ý bậc nhất năm 2023

Đám cưới gây chú ý nhất năm qua phải kể đến ngày vui của cầu thủ Đoàn Văn Hậu - người đẹp Doãn Hải My. Đám cưới diễn ra vào tháng 11 và trở thành đề tài quan tâm trong suốt thời gian dài. Ngày 11/11, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái ở Hà Nội và rước dâu về Thái Bình - quê nhà chú rể. Ngày cưới ở Thái Bình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây sốt khi nhà trai dựng rạp cưới hoành tráng ở sân bóng thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, cách nhà Văn Hậu khoảng 300m và tiếp đón hơn 600 khách mời. Tối 26/11, Văn Hậu - Hải My làm đám cưới lần 2 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Hải My ở Hà Nội có sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám như huấn luyện viên Park Hang Seo, dàn cầu thủ đình đám như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Thanh… đến chúc mừng đôi "trai tài gái sắc". Ngoài ra, dàn khách mời của đám cưới làng bóng đá này còn có nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tuấn Hưng, Hòa Minzy, vợ chồng nhạc sĩ Khắc Việt, diễn viên Đỗ Duy Nam... cũng tới chung vui với cặp đôi. Trong ngày trọng đại, Hải My diện tổng cộng 4 chiếc váy cưới, trong đó có thiết kế Gizele của "bà hoàng váy cưới" Vera Wang có giá khoảng 2.640 bảng Anh (gần 90 triệu đồng). Đặc biệt, ở cả hai tiệc cưới, Văn Hậu - Hải My đều di chuyển trên những chiếc xe bạc tỷ là Rolls-Royce Phantom (gần 50 tỷ đồng) và Mercedes-Benz G63 AMG Edition (khoảng 13 tỷ đồng). Được biết, Doãn Hải My còn sử dụng bó hoa cưới được làm từ hoa linh lan - biểu tượng tình yêu có giá trị không hề nhỏ. Những hình ảnh về hôn lễ của cặp đôi phủ sóng mạng xã hội thời điểm đó. Nhiều cư dân mạng khen ngợi hôn lễ của cầu thủ này vừa có sự hoành tráng hiện đại lại vừa có những nét truyền thống. Ảnh: FB Doãn Hải My

