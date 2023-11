Đám cưới Đoàn Văn Hậu, nhà trai chuẩn bị hoành tráng thế nào?

Ngay từ khi có thông tin Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới tại Thái Bình vào ngày 11/11 và tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11, netizen đã chú ý xem lễ cưới này sẽ hoành tráng cỡ nào. Không chỉ mong chờ bộ ảnh cưới của cặp trai tài gái sắc là Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mà đến cả không gian tiệc cưới cũng lọt "tầm ngắm" của team qua đường. Cả Văn Hậu và Hải My rất kín tiếng trong diễn biến ngày vui của mình, nhưng đã có một số hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc cưới ngày 11/11 đã xuất hiện. Đoạn video ngắn này đã quay toàn bộ không gian cưới ở Thái Bình của Đoàn Văn Hậu, chủ nhân clip cho biết mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ nhìn qua một vòng thôi cũng thấy quy mô này không đùa được đâu. Hình ảnh bao quát phần trung tâm của không gian cưới. Background có in hình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được dựng lên và bên dưới là ngày diễn ra lễ cưới 11/11/2023 ở Thái Bình. Hình ảnh về không gian lễ cưới ngày 11/11 của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại sân vận động thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Kể từ khi Văn Hậu công khai cầu hôn thành công bạn gái hồi tháng 9 đến nay mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới diễn ra khá nhanh. Cặp đôi trai tài gái sắc cũng đã đi đăng ký kết hôn vào ngày 20/10. Hiện tại, Văn Hậu đang dính chấn thương gót chân. Anh dự kiến nghỉ từ 3 đến 6 tháng. Sau đám cưới, anh sẽ sang Singapore chữa trị dứt điểm. Ảnh: Tổng hợp

