Lộ ảnh mẹ vợ Đoàn Văn Hậu “tháp tùng” con đi chụp ảnh cưới

Mới đây, trong video hậu trường chụp ảnh cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, netizen soi ra sự xuất hiện của bà Đoàn Phương Mai - mẹ Hải My cùng với ekip chụp hình theo sát những cử chỉ của cô dâu chú rể. Theo đó, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Bà diện chiếc váy ôm body, hở lưng trần gợi cảm. Trước đó, trong thời gian hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Hải My hẹn hò, bà Mai Đoàn vẫn thường có mặt cùng đôi tình nhân trẻ như một người đồng hành. Bà từng cùng Văn Hậu đến xem show diễn thời trang mà Hải My làm vedette. Ngoài ra khi Doãn Hải My chụp ảnh tốt nghiệp đại học Luật, Văn Hậu cũng đến cùng gia đình Hải My. Với gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính, vóc dáng cao ráo cùng gu ăn mặc trẻ trung, mẹ Doãn Hải My khiến nhiều người phải tấm tắc. Qua một vài khoảnh khắc chụp chung có thể thấy Doãn Hải My được thừa hưởng nhan sắc khả ái từ mẹ. Hải My thường xuyên chụp ảnh chung với mẹ và nhận được những lời nhận xét khen cả hai giống hai chị em hơn là mẹ con. Mẹ Doãn Hải My cũng thường xuyên theo dõi các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và có lần nhắc đến “con rể tương lai” trên mạng xã hội. Nam cầu thủ người Thái Bình và gia đình bạn gái khá thân thiết. Đoàn Văn Hậu đã nhiều lần đi ăn, đi du lịch cùng gia đình bạn gái. Ảnh: Tổng hợp

