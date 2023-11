Lộ thêm ảnh cưới của Đoàn Văn Hậu trước thềm ngày trọng đại

Trước thềm ngày cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, bộ ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của họ vừa được tung ra. Văn Hậu và Doãn Hải My chọn phong cách xưa để chụp ảnh cưới.Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu trở nên thuỳ mị, ngọt ngào khi diện áo dài, búi tóc thấp phía sau rồi cài thêm một chiếc trâm nhẹ nhàng như những người phụ nữ cốt cách thời xưa. Đây là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm trong cộng đồng hâm mộ bóng đá ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh ảnh cưới, hình ảnh được cho là tấm thiệp mời của Văn Hậu và Hải My cũng rò rỉ trên MXH. Theo thông tin ghi trên thiệp, lễ cưới được tổ chức vào ngày 11/11, tại Thái Bình - quê của Văn Hậu. Điều đặc biệt, Văn Hậu chọn một sân bóng của làng làm nơi tổ chức sự kiện (Sân vận động xã Hồng Minh thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tuyển thủ Việt Nam dự kiến sẽ mời hàng nghìn người tới tham dự, chung vui với ngày hạnh phúc của mình. Kể từ khi Văn Hậu công khai cầu hôn thành công bạn gái hồi tháng 9 đến nay mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới diễn ra khá nhanh. Cặp đôi trai tài gái sắc cũng đã đi đăng ký kết hôn vào ngày 20/10. Hiện tại, Văn Hậu đang dính chấn thương gót chân. Anh dự kiến nghỉ từ 3 đến 6 tháng. Sau đám cưới, anh sẽ sang Singapore chữa trị dứt điểm. Ảnh: Tổng hợp

Trước thềm ngày cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, bộ ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của họ vừa được tung ra. Văn Hậu và Doãn Hải My chọn phong cách xưa để chụp ảnh cưới. Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu trở nên thuỳ mị, ngọt ngào khi diện áo dài, búi tóc thấp phía sau rồi cài thêm một chiếc trâm nhẹ nhàng như những người phụ nữ cốt cách thời xưa. Đây là một trong những cặp đôi thu hút nhiều sự quan tâm trong cộng đồng hâm mộ bóng đá ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh ảnh cưới, hình ảnh được cho là tấm thiệp mời của Văn Hậu và Hải My cũng rò rỉ trên MXH. Theo thông tin ghi trên thiệp, lễ cưới được tổ chức vào ngày 11/11, tại Thái Bình - quê của Văn Hậu. Điều đặc biệt, Văn Hậu chọn một sân bóng của làng làm nơi tổ chức sự kiện (Sân vận động xã Hồng Minh thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tuyển thủ Việt Nam dự kiến sẽ mời hàng nghìn người tới tham dự, chung vui với ngày hạnh phúc của mình. Kể từ khi Văn Hậu công khai cầu hôn thành công bạn gái hồi tháng 9 đến nay mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới diễn ra khá nhanh. Cặp đôi trai tài gái sắc cũng đã đi đăng ký kết hôn vào ngày 20/10. Hiện tại, Văn Hậu đang dính chấn thương gót chân. Anh dự kiến nghỉ từ 3 đến 6 tháng. Sau đám cưới, anh sẽ sang Singapore chữa trị dứt điểm. Ảnh: Tổng hợp