Đám cưới Đoàn Văn Hậu bỗng trở thành tụ điểm check-in cực xịn

Như đã biết, đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức đám cưới ở quê nhà Thái Bình vào ngày 11/11. Rạp cưới của cặp đôi Văn Hậu và Hải My được dựng tại SVĐ xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Chiều 9/11, khi các công đoạn thi công rạp đang hoàn tất, nhiều khách qua đường đã ghé thăm rạp cưới nổi nhất Thái Bình tháng 11 này Ngay sau khi rạp cưới được dựng lên, đông đảo nhất là lực lượng các em học sinh ở trường trung học và tiểu học trong xã. Mấy cô học trò đầu còn đội mũ bảo hiểm vội vàng chạy vào xem rạp cưới của hậu vệ tuyển Việt Nam. Rạp cưới của Văn Hậu và Hải My bỗng thành tụ điểm check-in cho các nhóc tỳ. Quan khách ghé thăm cũng đính chính một điều: Sân bóng xã - nơi dựng rạp cưới - chỉ mới được xây dựng mấy năm gần đây, không phải nơi gắn bó với tuổi thơ chơi bóng của chú rể Văn Hậu. Những cô học trò lém lỉnh không ngớt lời khen cô dâu Hải My xinh đẹp. Có cô nhóc cảm thán: "Chị My xinh quá, mình cũng tên My mà sao lạ lắm" Những người dân xung quanh khu vực rạp cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng tranh thủ chụp ảnh. Rạp cưới Đoàn Văn Hậu đã được bổ sung thêm hai màn led ở khu vực cạnh sân khấu để quan khách có thể thấy rõ hình ảnh của cô dâu chú rể dù ở khoảng cách xa Rạp cưới của Văn Hậu - Hải My lung linh về đêm nhờ cách trang trí đính đèn lấp lánh trên nền bạt bằng vải nhung, tạo cảm giác như bầu trời đầy sao

