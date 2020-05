Điểm mặt dàn “hot boy quân phục” khiến mạng xã hội điên đảo

Nhắc đến " hot boy quân phục" chắn chắn không thể không kể đến anh chàng Hoàng Văn Trần Bảo (tên thường gọi là Bảo Hoàng), sinh năm 1996. Bảo Hoàng nổi tiếng từ năm 2015, khi những bức ảnh diện quân phục của anh được lan truyền trên mạng xã hội. Bảo Hoàng đến từ thành phố Vinh, Nghệ An và thời điểm đó, anh đang là sinh viên năm thứ 2, hệ Trung cấp Thanh nhạc, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Nam sinh trường Học viện Kỹ thuật Quân sự Nguyễn Văn Hà từng được dân mạng đặt cho biệt danh "soái ca quân đội" vì vẻ ngoài cực kỳ điển trai, thu hút mọi anh nhìn. Không chỉ điển trai, anh chàng còn chơi guitar cực kỳ cừ khôi. Trong tương lai, 9X Phú Thọ mong muốn có thể trở thành một kỹ sư, sĩ quan giỏi. Nguyễn Đình Linh, sinh năm 1999, quê Nghệ An được dân mạng nhận xét là nhìn rồi quên luôn "hậu duệ mặt trời" Song Joong Ki là ai bởi vẻ ngoài đẹp trai, có đôi chút lạnh lùng. Chàng sinh viên tại Học viện Quân y Hà Nội sở hữu sống mũi cao, hàng lông mày rậm, khuôn mặt góc cạnh hút mắt. Thậm chí có người cho rằng nếu không trở thành một bác sĩ quân đội, anh chàng rất có thể sẽ thành công nếu theo đuổi con đường nghệ thuật. Với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc, Nguyễn Hải Dương, sinh năm 1992, quê Bình Dương ngay lập tức thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dân mạng. Những hình ảnh mặc quân phục được Hải Dương chụp khi tham gia một dự án phim có liên quan đến quân đội. Đinh Ngọc Lên sinh năm 1999, quê Bình Thuận được biết đến sau một loạt hình ảnh cực kỳ điển trai khi đang trong quá trình thực tập môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng tại trường THPT Trường Chinh, quận 12, TP HCM. Anh chàng hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm TP HCM, khoa Giáo dục quốc phòng Mời quý độc giả xem thêm clip: Đã tìm ra hotboy quân phục tiếp theo: Nam thần đây rồi! - Nguồn: Youtube

