Cuối tuần ngồi đâu: Trung thu cực chất tại quán cafe Hà Nội

Lofita coffee 36 Hào Nam là một trong những quán cafe được trang trí Trung thu khá độc đáo. Ảnh: Lofita Tea & Coffee Ngay tại mặt tiền của quán được decor khá xinh xẻo với đèn cá chép, đèn lồng đỏ là góc "sống ảo" được nhiều bạn trẻ tìm đến. Ảnh: Lofita Tea & Coffee Một quán cafe check in Trung thu khác là BanCông cà phê - Số 2 Đinh Liệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Ảnh: Đặng Vân Trang Quán có nhiều khu check in, mỗi góc lại được bài trí và sắp đặt rất đặc trưng và không trùng lặp. Ảnh: Đặng Vân Trang Yatts Cafe & Restaurant, 19 Ngô Văn Sở cũng là địa điểm check in Trung thu lý tưởng ở Hà Nội. Ảnh: Yatts Ngay phần sân mặt tiền tầng 1 quán decor Trung thu đẹp miễn chê, cứ đứng vào là có ảnh xinh lung linh. Ảnh: Yatts Quán 30, số 30 ngõ 179 Quan Nhân cũng là địa điểm đón Trung thu với decor độc đáo. Ảnh: Quán Cà Phê 30 Nguyên khoảng sân phía sau quán decor hẳn 1 khu photocorner dành riêng cho dịp này. Với concept hoài cổ, xưa cũ 1 chút, rất rộng rãi thoáng mát để mọi người thưởng thức không khí Trung thu. Ảnh: Đặng Vân Trang Shii Coffee, 1A Vân Hồ 2 (45A Nguyễn Đình Chiểu) cũng là một quán cafe ngập tràn không khí Trung thu ngay khi đặt chân đến. Ảnh: Đặng Vân Trang Phía ngoài cửa ra vào quán cafe đã được treo nhiều đèn lồng đủ màu sắc, đầu lân, đèn lồng,...tạo nên một góc check in chuẩn Trung thu. Ảnh: Đặng Vân Trang Libre Cafe & Studio, tầng 5 ngõ 201 Khâm Thiên không hổ danh là cafe- studio chụp hình nên mỗi dịp lễ tết gì Libre cũng đầu tư decor chuyên nghiệp tỉ mỉ cực. Ảnh: Libre Coffee Studio Không gian trang trí Trung thu có hẳn một khoảng không gian với một bàn cỗ cùng các món đồ đặc trưng như đầu lân, đèn ông sao, mặt nạ...Ảnh: Đặng Vân Trang

