Check-in Đà Lạt quấn chăn kín mít, nhóm bạn gây cười mệt nghỉ

Một nhóm bạn đã làm nhiều người phải ôm bụng cười khi chọn phong cách hoàn toàn "bá đạo", nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị từ trước đến nay khi đến du lịch Đà Lạt. Thay vì check - in Đà Lạt theo cách thông thường là ăn mặc trang phục sang chảnh, nàng thơ dịu dàng thì nhóm bạn này lại lựa chọn chăn bông ấm áp, quấn kín mít từ trên xuống dưới. Thay vì chọn cho nhóm phong cách chụp với nhiều kiểu tạo dáng thì họ lại sử dụng chăn để quấn kín người và chụp ảnh cùng nhau trong chuyến du lịch Đà Lạt này. Mọi địa điểm được cho là đáng đến nhất Đà Lạt đều được nhóm bạn check - in, nhưng khác biệt là không phải trong những bộ cánh lồng lộn, chất lừ được chuẩn bị kỹ lưỡng mà là trong ...chăn. Đà Lạt đã quá quen với hình ảnh xúng xính, style chất ngời ngời của khách du lịch, vậy nên khi bộ ảnh này được chia sẻ lên MXH đã thu hút sự chú ý cực lớn. Những hình ảnh hội bạn thân check - in khắp Đà Lạt trong chiếc chăn đã gây sốt cộng đồng mạng bởi sự lầy lội siêu đáng yêu. Những chiếc chăn dày nhiều màu sắc, nào là màu hường cá tính, trắng tinh khôi hay cả màu xanh nước biển đã tạo nên cảnh tượng đầy màu sắc. Hài hước hơn nữa, các chàng trai cô gái này còn thả những dáng đứng nghiêng ngả, thần thái không nói thành lời khiến người xem hiểu được rõ hơn tiết trời Đà Lạt lúc này. Đa số người dùng đều thích thú và cho rằng phong cách chụp ảnh này sẽ trở thành "hot trend" dành cho các bạn trẻ sắp tới khi quay trở lại Đà Lạt. Đa phần cư dân mạng đều bật cười trước khả năng sáng tạo dành cho bộ ảnh "có một không hai" này. Ảnh: Đinh Trần Duân Mời độc giả xem video: Những kiểu chụp hình bá đạo phải thử 1 lần - Nguồn: Yan News

