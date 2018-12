Cười "banh nóc" với những biển báo khó đỡ trong nhà vệ sinh

Tuyển tập những tấm biển báo dưới đây gây cười vì nhiều lí do khác nhau. Không khó để bạn bắt gặp những tờ giấy thông báo trong nhà vệ sinh công cộng. Đa số những biển báo trong toilet trên dùng để nhắc nhở những vị khách giữ vệ sinh chung. Bởi một số yếu tố khách quan, những tấm biển này có thể bị biến tấu về nội dung đến mức không ngờ. Đôi khi chúng lại gây cười vì ngụ ý của người viết. Ý nào cần nhấn nhá đều đã được in đậm, thậm chí in cõ chữ to và gạch chân cụ thể Bên cạnh việc nhắc nhở, nhiều tấm biển cũng thông báo giờ được phép đi vệ sinh. Những câu lục bát ứng dụng cả trong những trường hợp cần kíp thế này Nhà vệ sinh là nơi thăng hoa và xóa bỏ đi nỗi buồn cho nhiều người. Tấm biển phân rõ phòng vệ sinh nam và nữ.

